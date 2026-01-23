El Parque del Drago reafirma su liderazgo turístico en la isla

El Parque del Drago ha cerrado 2025 como el gran emblema turístico de Icod de los Vinos, firmando un año histórico en número de visitantes y consolidando su posición como uno de los espacios más singulares de Tenerife. Las cifras avalan esta evolución positiva y sostenida, ya que 2024 se cerró con un incremento del 21%, mientras que en 2025 el crecimiento fue de un 17%, con más de 240.000 visitantes. Peninsulares y turistas alemanes se sitúan a la cabeza de quienes han elegido este enclave para conocer de cerca uno de los símbolos naturales más reconocibles del Archipiélago, reforzando su atractivo nacional e internacional como un espacio que conjuga paisaje, identidad y sostenibilidad.

Varios siglos después de su nacimiento, el Drago Milenario luce hoy más fuerte que nunca, protegido y realzado por un jardín que resume la riqueza ecológica y cultural del municipio. El parque se ha convertido en una visita imprescindible para quienes desean acercarse a la historia viva de Tenerife, conectar con la naturaleza y comprender el compromiso de Icod de los Vinos con un modelo turístico respetuoso y de calidad. Lejos de ser un simple jardín botánico, el Parque del Drago propone un auténtico viaje por la diversidad natural de la isla, donde cada sendero permite observar cómo la vegetación cambia con la altitud, reproduciendo con fidelidad los distintos ecosistemas insulares, desde las zonas más áridas del litoral hasta los ambientes húmedos de las cumbres.

A esta experiencia natural se ha sumado en 2025 una dimensión cultural de primer nivel con la celebración del Festival de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC), dirigido por el cineasta David Baute. La elección del Parque del Drago como sede del festival ha reforzado su proyección como espacio para la reflexión y la divulgación ambiental, una apuesta que tendrá continuidad en 2026, cuando el certamen regrese de nuevo a este entorno único.

Para el concejal de Turismo y responsable de Icodtesa (empresa pública que gestiona el parque), Gerardo Rizo, “2025 ha sido el año de la consolidación de una política turística diferente. Tras el notable aumento de visitantes registrado en 2024, el presente ejercicio mantiene una tendencia claramente ascendente que permite hablar de un récord histórico y de una evolución sólida”. Rizo subraya que “estos resultados son motivo de satisfacción y agradece de forma especial el trabajo diario del equipo que gestiona el parque, una dedicación que considera determinante para alcanzar estos logros”.

Conjunto Histórico de Icod de los Vinos / Icod de Los Vinos

El edil destaca que “el tiempo ha confirmado el acierto de apostar por una imagen potente y coherente del Parque del Drago como referente turístico. La presencia del enclave en distintos soportes publicitarios, como la revista a bordo de los aviones de Binter, las pantallas del aeropuerto de Tenerife Norte, las líneas marítimas entre Gran Canaria y Tenerife o las vallas situadas en diferentes carreteras, ha contribuido de manera decisiva a reforzar su visibilidad y a atraer nuevos perfiles de visitantes”.

El balance positivo de 2025 está directamente ligado a la implementación de las acciones recogidas en el Plan Estratégico Turístico elaborado durante 2024. En este contexto, la presentación en FITUR 2025 de la marca turística de Icod de los Vinos ‘Un destino para sentir’, junto con su vídeo promocional, supuso un hito en la proyección exterior del municipio. A ello se ha sumado el lanzamiento de la web icoddelosvinosturismo.com, una plataforma transversal que integra la oferta turística local y que pone en valor no solo el Parque del Drago, sino también el patrimonio civil y religioso, la gastronomía, espacios naturales como la Cueva del Viento y el conjunto de experiencias que definen al municipio.

De cara a 2026, Rizo adelanta que el trabajo continuará tanto en nuevos proyectos dentro del propio Parque del Drago como en el desarrollo del Plan Estratégico Turístico. “El objetivo pasa por descentralizar la oferta y lograr que el visitante descubra otros rincones de Icod de los Vinos, poniendo en valor sus espacios naturales, la gastronomía local y el turismo cultural. En esta línea se enmarcan iniciativas como las exposiciones que acoge la Casa de los Cáceres sobre la historia y las tradiciones del municipio o el Espacio Etnográfico dedicado a los antiguos oficios de Icod de los Vinos, ubicado en el propio parque”, explica.

Para el concejal icodense, “el turismo es una pieza clave del motor económico local y debe seguir desarrollándose desde una política que apoye a la iniciativa privada. Reconocer el esfuerzo de los empresarios que han invertido en la recuperación del patrimonio arquitectónico del conjunto histórico para destinarlo a alojamiento turístico es fundamental para revitalizar el casco urbano y reforzar un modelo de destino sostenible y con identidad propia”.

El Parque del Drago, con su crecimiento continuado y sus resultados al alza, se erige como el mejor ejemplo de que este camino no solo es posible, sino también coherente con la esencia y el futuro de Icod de los Vinos.