El meteorólogo Rubén Vázquez avisa: estos son los efectos que la borrasca Ingrid dejaría en Tenerife
El experto del canal Meteovigo confirma que el archipiélago quedará al margen de las borrascas atlánticas, con escasas lluvias y temperaturas suaves en los próximos días
La provincia de Santa Cruz de Tenerife afronta un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica, aunque esta vez la lluvia no será la protagonista, sino el viento y el fuerte oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos ante la llegada de la cola de la borrasca Ingrid, que podría dejar efectos adversos en Canarias durante los próximos días.
Mientras gran parte de España afronta un episodio de pleno invierno, con borrascas profundas, vientos huracanados, lluvias persistentes y nevadas a cotas muy bajas, Canarias y la provincia de Santa Cruz de Tenerife vivirán una situación meteorológica muy diferente durante los próximos días.
El Archipiélago bajo la influencia de las altas presiones, actuando como escudo frente al temporal atlántico. A las islas llegarían los últimos coletazos de la borrasca Ingrid de forma muy debilitada, según el meteorólogo.
Santa Cruz de Tenerife tendrá tiempo tranquilo y sin lluvias significativas
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el pronóstico de Rubén Vázquez apunta a un escenario de estabilidad atmosférica, con predominio de cielos poco nubosos, especialmente en el norte de las islas más montañosas por la influencia de los alisios.
Las precipitaciones serán débiles y muy localizadas, según los modelos analizados, concentrándose principalmente en medianías del norte de Tenerife, La Palma o La Gomera, sin acumulados relevantes. En zonas costeras como Santa Cruz, no se esperan lluvias destacables en los próximos días.
Sin embargo, sí se esperan chubascos, aunque de poca intensidad, en todas las islas. Las temperaturas se mantendrán en valores normales o ligeramente por encima de la media, con máximas suaves durante el día y noches sin descensos bruscos.
La AEMET activa avisos por fenómenos costeros
Aunque el tiempo será estable en tierra, el estado del mar será el aspecto más a vigilar, especialmente durante el fin de semana. La AEMET ha activado avisos por mala mar, con oleaje significativo en las costas más expuestas del norte y oeste del Archipiélago.
Rubén Vázquez advierte de que, aunque no se esperan temporales severos como en la Península, sí habrá episodios de mar alterada, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras, puertos y actividades marítimas.
Canarias contrasta con la Península: borrascas, nieve y vientos extremos
Mientras Canarias queda protegida de la borrasca Ingrid, la Península se enfrenta a una circulación del frente polar muy activa, con la llegada sucesiva de borrascas profundas. Según los modelos, se esperan:
- Rachas de viento superiores a 130 y 150 km/h en zonas expuestas
- Nevadas abundantes con cotas desplomándose hasta los 300-400 metros
- Acumulados de lluvia que podrían superar los 400 litros por metro cuadrado en el oeste peninsular en una semana
Este patrón invernal, con entradas marítimo-polares repetidas, se mantendrá durante varios días, reforzado por una oscilación ártica negativa, lo que favorece la llegada de aire frío a latitudes medias.
Canarias continuará bajo la influencia del anticiclón al menos durante la próxima semana. Aunque algunos frentes muy debilitados podrían rozar el Archipiélago, no se esperan lluvias generalizadas ni episodios de inestabilidad importantes.
El Archipiélago disfrutará de un tiempo "relativamente" tranquilo.
