Granadilla de Abona se presenta como una experiencia inmersiva

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona presenta su nueva campaña de promoción turística a través de una propuesta innovadora que convierte al municipio en un espacio polifacético a través de una experiencia audiovisual inmersiva. La acción se materializa en un spot publicitario que utiliza la estética de los videojuegos clásicos de 16 bits para mostrar Granadilla de Abona desde una perspectiva fresca, creativa y alineada con los nuevos lenguajes de comunicación digital.

El alcalde, José Domingo Regalado, destaca que «esta campaña refleja una manera diferente de contar quiénes somos como municipio, apostando por la creatividad, la innovación y la identidad local. Granadilla de Abona es un territorio diverso con múltiples experiencias, y este spot nos permite proyectar esa realidad de una forma atractiva, moderna y capaz de conectar con distintos públicos».

La pieza central de la campaña es un vídeo, realizado por la empresa local Estudio Creativo Al Lío, que actúa como puente entre generaciones, conectando la nostalgia de los adultos con la cultura digital de los más jóvenes. Se ponen en valor varios elementos como el protagonismo de la identidad canaria, representada a través de cuatro avatares —Aduanich, Soraya, Silvia y Ainoa— que actúan como embajadores del municipio y permiten que la ciudadanía se vea reflejada en una aventura épica por su propio entorno. Además, se propone un recorrido por el patrimonio «nivel a nivel», transformando lugares emblemáticos como El Médano, Los Abrigos, Las Vegas, El Desierto o los centros culturales en escenarios de juego.

Otro de los ejes fundamentales es la gamificación del territorio, presentando el municipio como un reto lleno de objetivos y elementos por descubrir, lo que invita al espectador a implicarse de forma activa con su historia, su ciencia y su cultura. También, se emplean herramientas propias del desarrollo de videojuegos, como Construct 3, para construir un mensaje que rompe con los formatos tradicionales de promoción institucional y conecta con las nuevas formas de consumo audiovisual. La concejala de Turismo, Eudita Mendoza, argumenta que de esta forma, «se pone en valor la riqueza geográfica, cultural y científica de Granadilla de Abona desde un enfoque creativo en la comunicación institucional».

Promoción de publicidad exterior en Madrid. Granadilla de Abona pone en marcha una campaña de promoción turística nacional en Madrid con dos acciones principales: publicidad en guaguas urbanas de Madrid, con vehículos rotulados tanto en la parte trasera como en los laterales, incorporando motivos gráficos representativos de la costa y las medianías, en circulación durante cuatro semanas, desde el 19 de enero hasta el 15 de febrero. Y de forma complementaria, se ejecutará una campaña en el Metro de Madrid, en las estaciones con mayor tránsito de viajeros: Sol y Nuevos Ministerios, a través de soportes LED de los circuitos Icónicos de ambas estaciones, con la emisión de una pieza audiovisual de 10 segundos del 19 al 25 de enero. La propuesta incluye un total de 14 pantallas digitales y una estimación de 1.452.758 impactos durante el periodo de difusión.