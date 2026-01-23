Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado una caída notable de las temperaturas en Tenerife, en una jornada marcada por el descenso térmico, los intervalos nubosos y un episodio de viento fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas de la isla.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 16 grados, aunque el frío será más acusado en medianías y zonas altas, donde podrán registrarse heladas débiles en las cumbres centrales, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Viento fuerte en zonas expuestas de Tenerife

Uno de los factores más relevantes del día será el viento del norte, que soplará moderado con intervalos de fuerte, y que podrá dejar rachas ocasionales muy fuertes en el extremo noroeste, la dorsal, Anaga, las zonas altas del valle de Güímar y el sur del área metropolitana, especialmente durante la madrugada. En las cumbres centrales, el viento será fuerte, aunque tenderá a disminuir a lo largo de la mañana, girando a nordeste por la tarde.

El cielo presentará intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía, mientras que las cumbres permanecerán despejadas, lo que favorecerá la pérdida de calor nocturna y el riesgo de heladas.

Descenso térmico generalizado en Canarias

En el conjunto de Canarias, la Aemet anuncia una jornada con descenso ligero a moderado de las temperaturas, más acusado en medianías y cumbres. En Gran Canaria, el frío será especialmente perceptible en las zonas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes de viento en cumbres expuestas durante la madrugada.

También en La Palma y La Gomera se esperan descensos térmicos significativos, con posibles heladas débiles en las cumbres palmeras y rachas muy intensas de viento en vertientes expuestas. En El Hierro, el viento del noreste también soplará con fuerza durante la madrugada, aunque irá amainando con el paso de las horas.

Mar adversa y fuerte oleaje

En el ámbito marítimo, se prevén vientos del norte que podrán rolar a noroeste o nordeste, con fuerza de 3 a 5, alcanzando fuerza 6 de forma local. El estado del mar será de marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste que podrá llegar hasta los 5 metros en zonas expuestas, por lo que se recomienda extremar la precaución en la costa y en actividades náuticas.