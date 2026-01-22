El viento, protagonista este viernes en Tenerife: la Aemet avisa de fuertes rachas y lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Tenerife una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte, que ganarán intensidad y frecuencia a partir de la tarde, y la posibilidad de rachas de viento muy fuertes en zonas concretas de la isla.

Según el pronóstico, las precipitaciones serán más significativas durante la segunda mitad del día, especialmente en el norte, mientras que en el resto del territorio se alternarán intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se espera un ligero descenso en cumbres, donde además no se descartan heladas débiles de forma local.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será el viento, que soplará del noroeste, arreciando y girando a norte desde últimas horas de la tarde. La Aemet advierte de rachas ocasionales muy fuertes, especialmente en la dorsal, las zonas altas del valle de Güímar y el sur del área metropolitana, así como en las cumbres centrales, donde el viento podrá alcanzar intervalos de fuerte con rachas muy intensas de forma local.

Situación similar en el resto del archipiélago

En el conjunto de Canarias, se esperan lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte, con una intensificación generalizada por la tarde. Las rachas de viento muy fuertes afectarán principalmente a las islas occidentales, con especial incidencia en la vertiente noroeste de La Gomera, así como en zonas altas y expuestas.

En Gran Canaria, las lluvias podrían extenderse durante la tarde desde el norte hacia la vertiente este, mientras que en La Palma y El Hierro las precipitaciones serán más probables al final del día, acompañadas también de viento intenso en vertientes expuestas y cumbres.

Estado del mar

En el ámbito marítimo, se espera viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 4, con intervalos de fuerza 5. El estado de la mar será de marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de entre 3 y 4 metros, que irá disminuyendo hasta los 2 o 3 metros al final de la jornada, por lo que se recomienda precaución en la costa y en actividades náuticas.