Tenerife reafirma en Fitur su posición destacada en el mercado nacional

2026 verá el refuerzo de la capacidad aérea desde ciudades como Sevilla, Málaga o Valencia

Tenerife reafirma en Fitur su posición destacada en el mercado nacional

Tenerife reafirma en Fitur su posición destacada en el mercado nacional / ED

El Día

El Día

Tenerife ha constatado durante la primera jornada de Fitur, que se celebra desde hoy y hasta el domingo en Madrid, el mantenimiento de su destacada posición en el mercado nacional para 2026. El turismo peninsular representa el 12,7% del total de los turistas (extranjero + península) entrados en la isla los primeros once meses del año. Una cuota que supera a la media de Canarias (11,6%), y el 45% del total de turistas peninsulares que llegaron al archipiélago.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, expresa que Tenerife ha llegado a Fitur en “una posición de liderazgo en el turismo peninsular. Nuestra isla concentra el 45% del turismo peninsular que llega a Canarias; es decir, uno de cada dos turistas peninsulares que viaja al Archipiélago elige Tenerife”. Precisó además que se trabaja por “un turismo resiliente, responsable y sostenible, que responda a las demandas de una isla que quiere mantener su identidad y respetar sus espacios naturales protegidos”. Todo ello, añadió, desde la convicción de avanzar hacia “un turismo responsable y regenerativo que permita la convivencia con el residente”. Por tanto, concluyó, “apostamos por consolidar las cifras de visitantes y, al mismo tiempo, por un mayor gasto turístico”.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destaca “la relevancia del mercado peninsular para la isla, que se apoya fundamentalmente en la mejora continua de producto y de la conectividad como base de su competitividad. Así el balance de 2025 presenta un incremento de alojados en hoteles y apartamentos de Tenerife un +1,7% , para un total de 604.208 viajeros entrados, y el turismo canario se mantiene estable, con una cifra de 396.070 viajeros”. El consejero especifica que “Tenerife ha mantenido conectividad a lo largo de 2025 con 23 aeropuertos peninsulares Baleares, además de los aeropuertos canarios, y ha conectado con cinco nuevos aeropuertos nacionales con la isla, en comparación con 2024: Pamplona, Murcia, A Coruña, Badajoz y Melilla (operativa puntual en julio y agosto desde Melilla)”.

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “la previsión para el invierno 25/26 apunta al refuerzo de la capacidad aérea desde ciudades como Sevilla, Málaga o Valencia, a las que se añaden Granada, Asturias, Vigo, Palma de Mallorca, Zaragoza o Valladolid, entre otras. Un turismo peninsular que generó unos 550 millones de euros en 2025, en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone cerca de un 3% más que el año anterior, e incrementando tanto el gasto turístico diario en un 6,8%, así como el gasto turístico por persona en un 2,3%”.

Melwani añade que “si bien las cifras son positivas, los resultados que esperamos deben traducirse en algo más valioso: confianza, estabilidad y calidad de vida. En este sentido, el modelo que defendemos es aquél que sitúa a las personas (el visitante y el residente) en el centro de nuestra toma de decisiones y confiando en la colaboración y gobernanza compartida como motor de progreso. De esta forma, Tenerife tendrá la oportunidad de seguir siendo un destino ejemplar y sostenible para futuras generaciones”.

Conectividad

En conectividad, los datos reflejan que el tráfico nacional (Península y Canarias) ascendió a casi 4,1 millones de pasajeros en el año, un +4% más que en 2024. El tráfico llegado desde Península y Baleares aumentó un +4,9% para un total de casi 2,5 millones de pasajeros en el año. El tráfico peninsular supone el 61,5% del tráfico nacional y el 24% del tráfico total llegado a Tenerife que asciende a 10,5 millones de pasajeros en 2025.

