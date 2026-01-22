Rescatan en estado crítico a una joven tras caer por un acantilado en Los Gigantes

Una joven senderista de 23 años y de origen extranjero se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída accidental en los Acantilados de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, en un suceso ocurrido este miércoles a las 13:09 horas.

El incidente movilizó a un amplio dispositivo de emergencias después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibiera el aviso alertando de que una mujer se había precipitado a una zona de muy difícil acceso mientras realizaba una ruta junto a otras cuatro personas.

Rescate aéreo y reanimación in extremis

Debido a la gravedad de las lesiones y a la complejidad del terreno, fue necesaria la intervención del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que localizó a la afectada y procedió a su rescate aéreo. La joven fue trasladada hasta la helisuperficie de Adeje, donde el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando revertir la parada tras unos minutos críticos. Una vez estabilizada, la afectada fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde permanece ingresada en estado crítico.

Rescate del resto del grupo

Tras evacuar a la herida grave, el helicóptero del GES regresó a la zona para rescatar a las otras cuatro personas que formaban parte del grupo. Fueron trasladadas a la helisuperficie de La Guancha, donde el personal del SUC atendió a una mujer de 21 años, también de origen extranjero, que presentaba una crisis de ansiedad leve y fue derivada a un centro hospitalario. Los otros tres senderistas resultaron ilesos.

Amplio despliegue de emergencias

En el operativo participaron efectivos del GES, SUC, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local, que colaboraron en las labores de rescate y asistencia. La Guardia Civil se ha hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Noticias relacionadas

El suceso vuelve a poner el foco en la peligrosidad de determinadas rutas en los Acantilados de Los Gigantes, especialmente en tramos expuestos y de difícil acceso, donde cualquier caída puede tener consecuencias muy graves.