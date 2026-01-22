Los Premios Dial celebran 30 años en Tenerife con un cartel histórico y grandes sorpresas

Los Premios Dial Tenerife han desvelado este martes los ganadores de su 30ª edición, una cita muy especial que se celebrará el jueves 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife y que conmemora tres décadas apoyando e impulsando la música en español desde la radio.

Durante la presentación oficial del evento se confirmó que Leire Martínez repetirá como presentadora por segundo año consecutivo, además de vivir una noche muy especial al recibir su primer Premio Dial desde que inició su carrera en solitario, un reconocimiento muy esperado por sus seguidores.

Un palmarés de lujo para el 30º aniversario

La lista de artistas premiados reúne a algunas de las voces más influyentes del pop en español:

Laura Pausini, Leire Martínez, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García.

Además, los Premios Dial a la Trayectoria recaerán en Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona, en reconocimiento a cuatro carreras imprescindibles de la música española, auténticos referentes para varias generaciones.

Nueva Línea, de TikTok al gran escenario

Una de las grandes novedades anunciadas es la actuación de Nueva Línea, el fenómeno musical canario que se ha hecho viral en TikTok en las últimas semanas y que debutará en un evento de gran formato en esta gala. La banda se sumará a un espectáculo que promete duetos, colaboraciones inesperadas y momentos únicos.

La radio como motor de la música en español

El director general de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media, Jaume Serra, subrayó el papel clave de la radio: «La radio no es solo entretenimiento, es una comunidad. En Dial llevamos cuatro décadas creando una gran familia entre artistas, oyentes y la propia radio».

Por su parte, el director de Música de PRISA Media, Vicent Argudo, adelantó algunas de las sorpresas del aniversario: «Habrá dos momentos musicales en lugares muy especiales de la isla, casi por sorpresa, para acercar aún más a los artistas al público. Además, organizaremos encuentros profesionales para analizar la excelente salud de la música en español a nivel mundial».

Las voces premiadas destacan el valor de Dial

Durante el acto, varios artistas quisieron compartir su emoción:

Leire Martínez destacó el papel de las mujeres homenajeadas: «Han abierto muchas puertas para que hoy estemos aquí».

Ana Torroja, a punto de lanzar nuevo disco, afirmó que «Dial es casa desde hace 40 años».

Mónica Naranjo, inmersa en su Greatest Hits Tour, aseguró que «ver cómo tu música forma parte de tantas vidas es el mayor regalo».

Ezio Oliva celebró representar por primera vez a Perú en estos premios: «España es una nueva ilusión en mi vida».

Tenerife, puente musical entre España y América Latina

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el vínculo histórico entre la isla y los Premios Dial: «Tenerife sirve como puente para la música de América Latina y es parte esencial de estos 30 años».

En la misma línea, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, subrayó que este evento «refuerza la conexión con todo el mercado hispanohablante».

Compromiso social

Un año más, los Premios Dial Tenerife mantienen su vertiente solidaria. Parte de la recaudación se destinará a la Fundación Canaria Aldis, que trabaja con niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.