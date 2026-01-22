La Justicia obliga al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a abonar 15.000 euros en horas extra a un policía local

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Santa Cruz de Tenerife obliga al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a abonar 15.000 euros por 415 horas extraordinarias a un policía local. Se trata de la primera sentencia favorable a los agentes icodenses, según el sindicato la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El convenio establece el pago de 32 a 41 euros por hora extra, en función del régimen en el que se desarrollen (fines de semana, diurnos o nocturnidad).

12 en total

Otros nueve agentes esperan la sentencia y tres más preparan la documentación para reclamar el pago de las gratificaciones por servicios extraordinarios en la Ciudad del Drago. Así, un total de 12 de los 22 agentes que forman la plantilla exigen la retribución de sus horas extra por la vía judicial.

Silencio administrativo

La cantidad que tendrá que devolver el Ayuntamiento de Icod de los Vinos al policía local se corresponde con las horas extraordinarias trabajadas en los años 2020 (220) y 2022 (195). Antes de interponer la demanda, el agente presentó una reclamación previa por la vía administrativa el 16 de mayo de 2024. Nunca obtuvo respuesta por parte del Consistorio icodense, por lo que se decretó silencio administrativo y se pasó a la vía judicial.

El origen

El origen del caso se sitúa en 2019, cuando el pleno, presidido entonces por Francis González (CC), aprobó que la jornada de los trabajadores municipales pase a ser de 35 horas semanales. Acuerdo plenario del que se excluyó a la Policía Local argumentando que es un servicio especial. Los agentes reclamaron la equiparación del horario con el resto de la plantilla del Consistorio, algo que lograron en 2024.

Más de 200 en un año

Fue entonces cuando decidieron reclamar todas las horas extras realizadas desde 2020 y hasta 2024. El sindicato CSIF explica que la media de horas realizadas por el cuerpo de seguridad local asciende a 45 por semana e, incluso, hay efectivos que tienen más de 200 acumuladas en un año. Este cómputo anual no puede compatibilizarse con horas libres, porque equivale a más de seis meses de jornada laboral. "Al final, este trabajo esencial para cualquier municipio dejaría de cubrirse", argumenta.

Gratificaciones

En su sentencia, el juzgado determina que las horas deben compensarse económicamente como "gratificaciones por servicios extraordinarios". La ejecución de sentencia será solicitada a finales de este mes de enero, siempre que el Ayuntamiento de Icod de los Vinos no recurra.

Déficit

Otro aspecto sobre el que llamó la atención el CSIF es el referido al déficit de efectivos. La plantilla de la Policía Local la forman 22 agentes. El sindicato recuerda que la ley vigente establece que debe ser de 45 en función de los casi 25.000 habitantes que tiene el municipio icodense.