Detenido en Tenerife un hombre reclamado por Italia por delitos de desorden público y contra el patrimonio

La Guardia Civil ha detenido en el sur de Tenerife a un hombre de 44 años de edad sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades judiciales de Italia. El arrestado, vecino del municipio de Guía de Isora, estaba siendo buscado por su presunta implicación en diversos delitos cometidos en el país transalpino, relacionados con el patrimonio y el orden público.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos habituales de seguridad ciudadana que desarrolla el Cuerpo en la isla y pone de relieve la cooperación judicial y policial entre los países de la Unión Europea.

Detención durante un servicio de seguridad ciudadana

Según ha informado la Guardia Civil, la detención fue practicada por agentes del Puesto Principal de Playa de las Américas mientras realizaban labores preventivas en el municipio de Guía de Isora. Durante el servicio, los efectivos procedieron a la identificación del individuo y llevaron a cabo las gestiones necesarias para comprobar sus datos personales.

Tras la verificación de su identidad, los agentes confirmaron que sobre el hombre constaba en vigor una requisitoria internacional en forma de Orden Europea de Detención y Entrega, emitida por la justicia italiana. Ante esta circunstancia, se procedió de inmediato a su arresto.

Puesta a disposición judicial

Una vez detenido, el hombre fue trasladado para la instrucción de las diligencias correspondientes. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de tramitar el procedimiento de extradición conforme a la normativa vigente.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el delito y el papel clave de este tipo de herramientas para garantizar que las personas reclamadas por la justicia no eludan sus responsabilidades penales.