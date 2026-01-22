Detenida en Tenerife una mujer fugada de Italia por robo agravado, lesiones y amenazas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la isla de Tenerife a una mujer que se encontraba huida de la justicia italiana, donde era reclamada por delitos de robo agravado, lesiones y amenazas. Sobre la arrestada pesaba una condena firme de cuatro años, tres meses y 27 días de prisión.

La orden de localización y detención fue recibida el 12 de enero de 2026, fecha en la que se activó un dispositivo de investigación para determinar su paradero. Las pesquisas permitieron recabar información sobre varios posibles domicilios en los que podría residir en la isla, así como sobre distintos vehículos vinculados a la fugitiva.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de dos detenciones recientes relacionadas con la mujer en Tenerife, una de ellas por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, lo que confirmó su permanencia en el territorio insular.

Finalmente, la fugitiva fue localizada en el municipio de El Médano, en Granadilla de Abona. A partir de ese momento se estableció un dispositivo policial que permitió detectar un vehículo tipo camión en el que, según las investigaciones, podría estar residiendo. Tras verificar su identidad, los agentes procedieron a su detención inmediata, garantizando en todo momento las medidas de seguridad.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de que se resuelva el proceso de extradición a Italia.

Colaboración ciudadana

La colaboración ciudadana resulta clave para la localización de personas huidas de la justicia, que pueden desplazarse por distintos puntos del país. La Policía Nacional facilita información sobre los fugitivos más buscados en la web policia.es, dentro del apartado Colabora > Buscados. Cualquier persona que pueda aportar datos de interés puede hacerlo de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es