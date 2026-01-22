Detectados seis taxis piratas en el aeropuerto del Sur

Un operativo conjunto en el Aeropuerto Tenerife Sur realizado por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, la Consejería de Transportes y la Dirección General de Transporte permite detectar y denunciar a seis ‘taxis piratas’. El dispositivo formuló dos denuncias por tenencia de drogas, otras dos por drogotest positivo y dos más en el ámbito de infracciones de tráfico, todas ellas gestionadas por la Policía Local granadillera. Las seis denuncias en materia de transporte fueron tramitadas por el Cuerpo General de la Policía Canaria.

El dispositivo contó con la participación de tres agentes del Grupo de Transporte de la Policía Canaria (Grute), cuatro agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona (entre ellos, personal de atestados, guías caninos y un agente destinado en el propio aeropuerto), una patrulla del Cuerpo General de la Policía Canaria y tres de la Policía Local. Durante el operativo, estos efectivos procedieron a inspeccionar 15 vehículos turismo y 11 vehículos de transporte de viajeros, según informa el Consistorio granadillero.

La concejala de Seguridad, María Candelaria Rodríguez, subrayó que «este tipo de controles son fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios y para erradicar prácticas ilegales que ponen en riesgo a quienes utilizan estos servicios». A su juicio, «el transporte ilegal supone una competencia desleal para los profesionales del taxi, que cumplen con la normativa y afecta directamente a la calidad del servicio que se ofrece en un punto estratégico como el aeropuerto». Rodríguez destacó la importancia de la coordinación interadministrativa, señalando que «la colaboración entre administraciones y cuerpos policiales permite actuar con mayor eficacia frente al intrusismo y proteger tanto a la ciudadanía como al sector del transporte autorizado».

Esta actuación se enmarca en la estrategia de control y vigilancia impulsada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para garantizar un transporte seguro, legal y de calidad, reforzando la protección de los usuarios y defendiendo la actividad económica que genera el sector del taxi en la comarca.