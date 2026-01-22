El Tranvía de Tenerife sufre retrasos esta mañana: Metrotenerife avisa de "problemas de adherencia"

El Tranvía de Tenerife ha iniciado la jornada con retrasos en el servicio. La empresa Metrotenerife ha informado a través de sus redes sociales de que se están produciendo demoras por "falta de adherencia" en la vía, una incidencia que está afectando especialmente a los convoyes en las inmediaciones de la parada Campus Guajara, en la línea 1.

Desde las 8:00 de la mañana, la empresa responsable de la gestión de este transporte público está informando de los retrasos en el servicio. Metrotenerife ha difundido a primera hora un breve comunicado oficial para avisar a los usuarios de las incidencias registradas:

A través de su página web oficial, los usuarios pueden consultar en tiempo real los tiempos de paso por cada parada y conocer cuánto falta para la llegada del próximo tranvía, una herramienta clave para planificar los desplazamientos ante posibles retrasos.

El tranvía de Tenerife descarriló ayer

Una nueva incidencia vuelve a afectar al Tranvía de Tenerife, apenas un día después del descarrilamiento provocado por la colisión con una guagua. El suceso tuvo lugar sobre las 17:25 horas, en las inmediaciones del puente que conecta las zonas de Taco y San Matías con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Afortunadamente, no se registraron heridos entre los pasajeros, y tan solo fue necesaria asistencia sanitaria a una persona por una crisis de ansiedad, según confirmaron las fuentes oficiales.

Pese al impacto, el convoy pudo continuar su trayecto una vez recolocado sobre las vías, aunque presentaba daños visibles en la parte frontal, evidenciando la magnitud de la colisión.