Esto es lo que cuesta subir al Teide: horarios y a quién afecta la ecotasa

El Cabildo de Tenerife se da un año para regular de forma definitiva la movilidad en el Parque Nacional del Teide y avanzar hacia un modelo más sostenible y controlado. Desde el lunes 19 de enero lleva en marcha la llamada ecotasa del Teide, una medida establecida para acceder a los senderos más transitados del Parque Nacional.

Ecotasa del Teide

Para acceder al Teide la plataforma Tenerife ON se encarga de gestionar las reservas al parque nacional, aunque de forma temporal estas solo pueden realizarse mediante la página web porque la aplicación móvil todavía no está disponible. Desde el Cabildo subrayan que la recaudación irá destinada a "reforzar la conservación, seguridad y calidad de la experiencia". Además, la plataforma abrirá cada lunes a las 7:00 una nueva semana de plaza, entonces siempre habrá 28 días disponibles para reservar.

Esta medida afecta a dos de los itinerarios más concurridos del Teide, el sendero PNT 10 Telesforo Bravo y el PNT 07 Montaña Blanca - La Rambleta. Las tarifas se establecen en función del sendero, del día de la semana y del visitante. Los residentes de Tenerife quedan exentos del pago.

En el sendero Telesforo Bravo, el acceso entre las 9:00 y las 17:00 horas será gratuito para los tinerfeños y los menores de 14 años. Los residentes de otras islas del archipiélago deben abonar 6 euros, mientras que los visitantes que sena de fuera de las Islas Canarias pagarán 15 euros.

Para el sendero Montaña Blanca-La Rambleta, las tarifas varían según el calendario. De lunes a viernes los residentes en Tenerife no pagan, los visitantes de otras islas pagan 3 euros y los turistas no residentes 6 euros. Los fines de semana y festivos, el coste asciende a 5 euros para los canarios no residentes en Tenerife y a 10 euros para los visitantes de fuera del archipiélago.

Equipamiento obligatorio

El Cabildo ha recordado que el acceso estos enteros está condicionado por un equipamiento mínimo obligatorio. No se permitirá el paso, ni se devolverá el dinero a quienes no llevan ropa adecuada para la montaña. El uso de botas de montaña o calzado cerrado también es imprescindible.

Además, se recomienda a los senderistas que lleven batería suficiente en el teléfono, protección solar y bastones de senderismo.

Controles de acceso y movilidad

El objetivo no es limitar las visitas al Teide ni su disfrute, sino proteger uno de los espacios naturales más valiosos de Tenerife. La ecotasa es solo el primer paso, el Cabildo trabaja en una regulación de la movilidad donde se incluirán los controles de acceso en vehículos privados y nuevas medidas para la circulación dentro del Parque Nacional. El plazo establecido para ello es de un año aproximadamente.