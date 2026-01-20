El sector del metal mantiene expectativas positivas de empleo en Canarias

El sector del metal mantiene previsiones favorables de empleo en Canarias al inicio de 2026, a pesar de un entorno económico complejo marcado por la debilidad del sector exterior y el fuerte incremento de los costes energéticos, logísticos y de las materias primas. Así lo pone de manifiesto la 15.ª Encuesta de Sentimiento Económico del Sector del Metal, elaborada por Confemetal, cuyos resultados tienen una especial repercusión en el tejido empresarial canario.

El informe sitúa el indicador de empleo en 56,3 puntos al cierre del cuarto trimestre de 2025 y en 54,5 puntos en el primer trimestre de 2026, niveles claramente superiores al umbral de estabilidad (50 puntos). Estos datos evidencian que las empresas del metal continúan apostando por el mantenimiento y la creación de empleo, una tendencia que en Canarias resulta clave para la estabilidad económica y social del Archipiélago.

Solidez pese a los costes

La facturación del sector también muestra una evolución sólida, con un indicador de 65,9 puntos en el último trimestre de 2025 y una previsión de 61,4 puntos a comienzos de 2026, lo que permite amortiguar parcialmente el impacto negativo del comercio exterior y el aumento de los costes operativos, especialmente relevantes en un territorio ultraperiférico como Canarias.

Por el contrario, las exportaciones del sector del metal siguen acusando el deterioro del entorno internacional, con un índice de 43,1 puntos al cierre de 2025 y una previsión de 46,1 puntos para el primer trimestre de 2026, todavía en niveles contractivos. Esta situación afecta de forma directa a las empresas canarias con actividad exterior, que afrontan mayores dificultades añadidas por la insularidad y los sobrecostes logísticos.

La encuesta de Confemetal confirma además que la presión de los costes continúa siendo el principal factor de tensión para las empresas del metal: la energía se mantiene en niveles elevados, el transporte registra un fuerte repunte y las materias primas alcanzan los mayores niveles de presión de toda la serie histórica. Este escenario está reduciendo márgenes y condicionando la capacidad inversora del sector.

La fortaleza del empleo industrial

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, señala que “los datos de esta 15ª Encuesta de Confemetal reflejan una realidad que las empresas del metal de Canarias conocen bien: seguimos sosteniendo el empleo y la actividad en un contexto muy exigente, con sobrecostes estructurales que en las Islas se ven todavía más agravados”.

Jiménez Arranz añade que “la fortaleza del empleo industrial es una excelente noticia para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero también pone de relieve la necesidad de medidas específicas que compensen los costes derivados de la insularidad y refuercen la competitividad de nuestras empresas”. En este sentido, subraya que “la formación, la cualificación profesional y el apoyo a la inversión productiva son elementos clave para que el sector del metal siga siendo un motor de empleo estable y de calidad en Canarias”.

“En conjunto, la 15ª Encuesta de Sentimiento Económico del Sector del Metal de Confemetal dibuja un escenario de equilibrio delicado, pero con una señal clara de resiliencia del empleo, un aspecto especialmente relevante para la economía canaria en el inicio de 2026”, concluye.

Aquí se puede ver y/o descargar el informe completo de la 15ª Encuesta de Sentimiento Económico de Metal elaborado por Confemetal: https://cutt.ly/wtkoU2TT