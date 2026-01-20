Ni Roma ni Nápoles: esta ciudad de Tenerife presume de la mejor pizzería artesana abierta 24 horas

¿A quién no le ha entrado antojo de pizza estando en casa y se ha dado cuenta de que todas las pizzerías están cerradas? Es una situación más común de lo que parece y que casi nunca tiene solución… salvo si estás en San Cristóbal de La Laguna. En esta localidad de Tenerife existe una pizzería artesanal abierta las 24 horas del día, capaz de calmar todos los antojos a cualquier hora, sin renunciar a la calidad, porque sus cocineros preparan cada pieza con todo el cariño de Italia.

Esta es una propuesta gastronómica poco vista en Canarias. La pizzería está abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es capaz de servir una pizza recién calentada en menos de tres minutos. Sin embargo, sus cocineros no permanecen aquí todo el día, sino que tienen un curioso método que conserva las pizzas en perfecto estado y que ha sido desvelado por el creador de contenido gastronómico El Siciliano Tenerife (@Elsiciliano_tenerife).

Una pizza muy Wow

El local se llama Pizza Wow y está conquistando a todos los laguneros gracias a la combinación de calidad italiana, cocina artesanal, tecnología aplicada a la gastronomía y oferta de productos.

Este establecimiento puede parecer a primera vista un local de comida rápida, pero el concepto va mucho más allá. Según explican desde el propio establecimiento, las pizzas se elaboran a diario con un proceso cuidado: 48 horas de fermentación de la masa, ingredientes italianos auténticos y una precocción del 80%. Tras ese proceso, las pizzas se almacenan en frío y quedan listas para ser terminadas al momento.

El cliente realiza el pedido a través de una pantalla automática y, a partir de ahí, entra en juego el sistema interno del local. La pizza pasa por un horno de alta velocidad que la acaba de cocinar en menos de tres minutos.

Producto italiano en La Laguna

Las pizzas tienen un diámetro aproximado de 30 centímetros, el tamaño estándar de una pizza tradicional, y se ofrecen tanto saladas como dulces. Entre sus principales reclamos está el uso de embutidos italianos, tomate de calidad y harinas seleccionadas, alejándose del modelo industrial habitual en los negocios abiertos de madrugada.

Además, el cliente puede optar por llevarse la pizza fría, pensada para terminar de calentar en casa, una alternativa especialmente práctica para quienes prefieren consumirla más tarde.

Las pizzas se entregan sobre una placa metálica que ayuda a mantener el calor durante más tiempo. Desde el local advierten de que hay que manejarla con cuidado, ya que sale a alta temperatura, un detalle que apoya la sensación de producto recién hecho.

El propietario de Pizza Wow fue un visionario

La apertura de Pizza Wow responde a una realidad que sucede en San Cristóbal de La Laguna, una ciudad universitaria, con intensa vida nocturna y una demanda constante de opciones para comer fuera de los horarios habituales. Hasta ahora, la oferta nocturna se limitaba casi exclusivamente a comida rápida tradicional.

Con este modelo, la pizzería se posiciona como la primera opción artesanal 24 horas en el municipio, ofreciendo una alternativa diferente tanto para estudiantes como para trabajadores nocturnos o visitantes.

Así, todos pueden disfrutar de pizza artesanal en menos de tres minutos, las 24 horas del día.