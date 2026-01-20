Polémica con easyJet en Tenerife: una pasajera denuncia que le obligaron a pagar por un equipaje que “sí cumplía las medidas”

Una pasajera ha denunciado públicamente en redes sociales una situación vivida con personal de easyJet que ya acumula cientos de miles de visualizaciones y ha generado un intenso debate sobre las políticas de equipaje de la aerolínea.

Los hechos ocurrieron durante un embarque operado por easyJet y easyJet Holidays, cuando, según relata la usuaria @amaaanda17_ una trabajadora de la compañía le obligó a pagar 57,10 euros por su equipaje de mano, a pesar de que asegura que cumplía con las medidas oficiales establecidas por la propia aerolínea.

Según su testimonio, la empleada argumentó que la maleta no era válida porque entraba en el medidor “haciendo fuerza”, una interpretación que la pasajera considera arbitraria. Cuando intentó volver a colocar el equipaje para demostrar que sí cabía, afirma que se le prohibió hacerlo, dándole únicamente dos opciones: pagar o quedarse en tierra.

“Me dijo literalmente que ‘pagaba o pagaba’”, explica la afectada, quien añade que la trabajadora llegó a aludir a su nacionalidad española durante la discusión, un aspecto especialmente sensible que ha avivado la polémica en redes.

Reclamación bloqueada y horarios contradictorios

La pasajera también denuncia que no se le permitió reclamar en el momento, con el argumento de que el embarque estaba cerrado a las 8:30 horas. Sin embargo, asegura que el embarque continuó hasta las 9:28, casi una hora después, con otros pasajeros accediendo al avión sin problemas.

Finalmente, y ante el riesgo de perder el vuelo, pagó los 57,10 euros exigidos, pese a que —según afirma— la maleta nunca fue pesada ni se mencionó exceso de peso, solo el supuesto problema de tamaño. Una vez en destino, la pasajera asegura que personal de easyJet en el aeropuerto de Tenerife, así como otros azafatos del propio avión, le confirmaron que su equipaje sí cumplía las medidas permitidas, reforzando su sensación de indefensión y arbitrariedad.

Tras la viralización del caso, easyJet respondió públicamente en redes, señalando que “la mayoría de los casos” de cobro en aeropuerto se deben a no respetar las medidas o al exceso de peso, sin entrar a valorar el caso concreto. La afectada replicó mostrando que su equipaje cumplía exactamente las medidas indicadas por la compañía en el propio aeropuerto y reiteró su pregunta: “¿Dónde está el problema? ¿Por qué he tenido que pagar si está dentro?”

Debate abierto en redes

El caso ha provocado una avalancha de comentarios de otros pasajeros, muchos de los cuales aseguran haber vivido situaciones similares con compañías aéreas, especialmente en lo relativo a la interpretación subjetiva del equipaje de mano en puerta de embarque.

Mientras tanto, la publicación continúa sumando interacciones y ha reabierto el debate sobre los límites del cobro de equipaje, la falta de mecanismos de reclamación inmediatos y la protección real de los derechos del pasajero aéreo.