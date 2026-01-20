Más oportunidades para que pymes del metal accedan a contrataciones públicas

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y la empresa Qontrata han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la participación de las pymes industriales de la provincia tinerfeña en los procesos de contratación pública, ofreciéndoles asesoramiento especializado y ventajas económicas en el acceso a estos servicios.

El acuerdo, suscrito por el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, y el administrador único de Qontrata, Alejandro Pérez Rodríguez, permitirá acceder a servicios profesionales de consultoría en contratación pública con un descuento del 10% a las cerca de 1.400 empresas asociadas a Femete que emplean a más de 12.000 personas trabajadoras. Gracias a este convenio, Qontrata pondrá a disposición de las empresas de Femete su experiencia en asesoramiento técnico y estratégico en licitaciones públicas, un ámbito clave para la diversificación de la actividad empresarial y la mejora de la competitividad, especialmente para pymes del metal y las nuevas tecnologías.

Nuevas oportunidades de negocio

Sobre el acuerdo firmado, el presidente de Femete destacó que “refuerza el compromiso de nuestra federación con la mejora continua de la competitividad de nuestras empresas, facilitándoles herramientas especializadas para acceder a nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de la contratación pública, un mercado complejo pero con un enorme potencial”.

Por su parte, el administrador único de Qontrata subrayó que “nuestra colaboración con Femete nos permite acercar la contratación pública a las empresas del sector del metal y las nuevas tecnologías, ayudándolas a entender los procedimientos, reducir riesgos y aumentar sus posibilidades de éxito en los procesos de licitación”.

Con esta iniciativa, Femete continúa ampliando su red de acuerdos estratégicos para aportar valor añadido a sus empresas asociadas, favoreciendo su crecimiento, profesionalización y acceso a nuevos mercados. El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga.