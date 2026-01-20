Hospiten ofrece a los corredores de la Tenerife Bluetrail by UTMB® un descuento en el chequeo cardiovascular deportivo

Hospiten ofrece a todos los corredores inscritos en la Tenerife Bluetrail 2026 , que se disputará del 19 al 21 de marzo próximos, un descuento exclusivo en el chequeo cardiovascular deportivo.

Hospiten, que vuelve a sumarse como patrocinador a la emblemática carrera que organiza el Cabildo a través de la empresa pública Ideco , cuenta con profesionales especialistas en Cardiología y Cardiología del Deporte que disponen de una tecnología puntera para realizar un estudio cardiovascular exhaustivo.

Este tipo de evaluación es una herramienta fundamental no solo para los corredores sino también para técnicos, entrenadores y profesionales de la salud que asesoran en la planificación del entrenamiento para garantizar que este se realice de forma segura y responsable.

El chequeo cardiológico deportivo incluye una entrevista centrada en los factores de riesgo cardiovasculares, exploración física completa, electrocardiograma y ecocardiografía, donde se analiza con detalle el funcionamiento cardiaco y posibles alteraciones congénitas y/o adquiridas. Los especialistas realizan también al deportista una prueba de esfuerzo en tapiz rodante adaptadas a las características y necesidades de cada deportista, para descartar arritmias, isquemia y valorar la respuesta del corazón al ejercicio

Los corredores de la Tenerife Bluetrail by UTMB® 2026 interesados en realizar la prueba pueden pedir su cita online .

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

MD Anderson Cancer Center Madrid forma parte de Hospiten y es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I , más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.