La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores tinerfeños y las multas aumentan: sanciones entre 601 y 3.005 euros

La Guardia Civil realiza controles en las carreteras para reducir las infracciones y garantizar la seguridad de todos los conductores. Su objetivo no es la recaudación económica, sino velar por la protección de todos los usuarios de las vías.

Las multas de tráfico en Canarias superan las 214.000 sanciones, con un incremento del 8% respecto al año anterior, según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) . Por ello, los agentes de tráfico han intensificado los controles en las carreras de las islas.

Circular sin seguro, una de las infracciones más comunes

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las denuncias por circular sin seguro aumentaron en Canarias durante 2024.

En total, los agentes formularon 10.863 denuncias relacionadas con la falta de seguro obligatoria, un 8% más que en 2023, cuando se registraron 9.311.

De ellas, 4.784 corresponden a vehículos que carecían de seguro y 6.079 a conductores que circulaban sin él, lo que reflejo notable incremento respecto al año anterior.

Diferencias de denuncias de tráfico entre 2023 y 2024 / AEA

Sanciones elevadas para los conductores tinerfeños

Conducir sin seguro es una de las infracciones más graves en carreteras de la isla de Tenerife y del resto de España. La Guardia Civil de Tráfico recuerda que la multa oscila entre 601 y 3.005 euros, dependiendo de si el vehículo estaba en circulación o estacionado, del tiempo sin cobertura y de la reincidencia del propietario.

En el caso de un turismo, la sanción media ronda entre los 800 euros si está parado y 1.500 si circula sin póliza activa, además la posibilidad de que el coche sea inmovilizado o retirado del tráfico.

Qué pasa si tiene un accidente y el coche no tiene seguro

"Conducir un coche, una moto o un ciclomotor sin asegurar puede tener consecuencias graves y afectar a muchas personas, además del conductor del vehículo", asegura la DGT.

Si el conductor circula sin seguro y es responsable de un accidente de tráfico, el Consorcio de Compensación de Seguros "se hace cargo de los daños materiales y personales causados a terceros", pero posteriormente reclama al conductor del vehículo y al propietario el importe de los daños causados. "Lo más grave puede ocurrir cuando un coche sin seguro causa un accidente es que el propietario tendrá que hacer frente a todos los costes y daños producidos, incluyendo las lesiones, lo que, en total, puede ascender a decenas de miles de euros", explican desde Línea Directa.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener el seguro obligatorio al día para evitar problemas en caso de sufrir un siniestro y sanciones innecesarias.