Golpe al bolsillo de los tinerfeños: el Gobierno sube el precio de la bombona de butano desde hoy

Los hogares de Tenerife que utilizan bombonas de butano han recibido una mala noticia. El Gobierno ha aprobado una nueva subida del precio de este gas doméstico y, desde hoy mismo, los puntos de venta ya aplican el nuevo importe oficial. El incremento estará en vigor durante los próximos dos meses, según el valor fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y tendrá un impacto directo en la economía de miles de familias.

No todas las bombonas de butano están afectadas por esta subida. El precio regulado por el Gobierno solo se aplica a la bombona tradicional de 12,5 kilos, normalmente de color naranja y fabricada en acero. Es la conocida como bombona del mercado regulado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), es quien, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas regula el precio máximo legal, que se aprueba mediante resolución oficial y se publica en el BOE, por lo que ninguna distribuidora puede cobrar más por esa bombona concreta.

Esta es la nueva subida del butano

En este inicio de 2026, el Gobierno ha aprobado una nueva subida del precio de la bombona tradicional, la más utilizada para cocinar o calentar viviendas sin acceso al gas natural. La actualización, publicada en el BOE, fija el nuevo importe máximo en 15,58 euros, impuestos incluidos, y estará vigente hasta marzo.

Evolución del precio del butano en el último año y medio / Ministerio Transición Ecológica

Este incremento de 12 céntimos (+0,7%) respecto a la última regulación responde al aumento típico del invierno, ya que la mayor demanda mundial para calefacción ha encarecido tanto la materia prima como el transporte en barco. Además, el euro ha perdido valor frente al dólar, lo que hace que nos cueste más dinero importar el gas, que siempre se paga en divisa americana.

Así se establece el precio del butano

El sistema funciona con revisiones bimestrales, siempre el tercer martes de los meses impares: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Esto significa que el importe anunciado este 20 de enero de 2026 será el que se aplique hasta la próxima revisión prevista para marzo.

El precio no se obtiene a partir de una fórmula matemática oficial, en vigor desde 2015, que tiene en cuenta varios factores clave. Entre ellos, el coste internacional del propano y el butano, el precio del transporte marítimo, el tipo de cambio euro-dólar y los costes de comercialización.

Este es el nuevo precio del butano / ED

A esa suma se añaden los impuestos que aplican al butano: el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA, el 21%.

Uno de los elementos más importantes del sistema es la llamada "válvula de seguridad". Por ley, el precio del butano no puede subir ni bajar más de un 5% respecto al bimestre anterior. Este límite protege a los consumidores de incrementos repentinos en situaciones de crisis internacional.

El butano sigue siendo una fuente de energía esencial en muchos hogares del archipiélago, por eso, cada ajuste del precio impacta directamente en la economía doméstica, especialmente en familias que dependen de varias bombonas al mes.