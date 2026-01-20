Así funciona MiDNI: el DNI digital que ya pueden usar los tinerfeños

MiDNI es la nueva aplicación que permite lleva el Documento Nacional de Identidad en el teléfono móvil. Se trata de una herramienta gratuita que complementa al DNI físico, pero no lo sustituye. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos uno identidad presencial más cómoda, segura y privada.

La Policía Nacional se ha encargado de explicar a los ciudadanos las ventajas de utilizar MiDNI con un verdadero y falso a través de un video publicado en sus redes sociales.

Desde el 2 de abril de 2025 los ciudadanos pueden utilizar MiDNI. Sin embargo, todavía no permite realizar trámites por Internet. Las administraciones públicas y entidades privadas tienes hasta abril de este año para adaptar sus sistemas. De esta manera, las aplicaciones también permitirá la identificación la firma electrónica y otras gestiones online.

¿Cómo descragarlo en tu teléfono móvil? / La Moncloa

¿Cómo usar el DNI digital y qué datos muestra?

"El DNI digital complementa al físico y se puede descargar y utilizar en el móvil a través de la aplicación MiDNI, que es libre y gratuita. Los ciudadanos pueden acreditar ya su identidad con el documento digital de manera presencial, pero no podrán hacerlo en Internet hasta dentro de un año", explican.

DNI edad : muestra solo una foto acompañada del nombre y la edad

: muestra solo una foto acompañada del nombre y la edad DNI simple : aparece una foto con el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad del documento.

: aparece una foto con el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad del documento. DNI completo: se muestra el DNI completo, con toda la información además de los nombres de los padres, el lugar de nacimiento y el domicilio.

De esta forma, solo se facilitan los datos estrictamente necesarios, algo que ayuda a reforzar la privacidad.

Para qué sirve el DNI digital

Este proyecto forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios públicos impulsada por el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional. Además, se puede utilizar para identificarse en todo el territorio nacional:

Alojarse en un hotel o alquilar un vehículo

Viajar en medio de transporte dentro de España

Acceder a actividades culturales

Recogida de paquetes o medicamentos

Realizar trámites administrativos o jurídicos presenciales

Identificarse en el colegio electoral para votar

MiDNI solo es válido en España, su uso no está permitido para cuando los ciudadanos viajen al extranjero.

Código QR

Una de sus ventajas es su sistema de seguridad, ya que cada vez que el usuario se identifica, la aplicación genera un código QR único y temporal. Este código ha sido generado por la Policía Nacional y solo es válido durante unos segundos para que sea "imposible falsificarlo".

Para utilizar MiDNI es necesario contar con la aplicación instalada y con conexión a internet, ya sea a través de datos móviles o wifi.