Los ecologistas quieren tumbar el Plan del Teide en la vía judicial

Un total de 23 colectivos ecologistas recurren a la vía judicial para intentar tumbar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, aprobado en diciembre pasado y vigente desde principios de este año. La reducción del nivel de protección del espacio natural es el principal argumento que lleva a estos grupos a presentar un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz, en el que se solicita el expediente completo del documento del Plan como paso previo a una futura querella.

«El Cabildo de Tenerife ha puesto la explotación económica por encima de la conservación en el Parque Nacional del Teide con las nefastas consecuencias que va a tener en el futuro». Lo aseguró ayer Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), principal grupo promotor de la iniciativa, para justificar la interposición del recurso. Incluso el argumentario plantea la transformación del entorno en «parque temático y de atracciones». Ademas, los ecologistas critican el «secuestro» del documento por parte del Cabildo de Tenerife y que el Gobierno canario se pliegue a sus «caprichos».

El recurso llega tras la aprobación del PRUG del parque nacional y después de que la Comunidad Autónoma haya traspasado la gestión de manera íntegra al Cabildo. Los colectivos entienden que la corporación insular mantuvo el Plan del Teide «secuestrado» durante más de un año y medio para rebajar la protección de este espacio natural, según denunciaron los ecologistas en un comunicado.

ATAN argumenta que el plan permite o aumenta usos y actividades «que nada tienen que ver con la conservación del parque nacional, contribuyendo al aumento del colapso que sufre este espacio, cada vez menos protegido».

Turistas hacen fotos en el Parque Nacional del Teide. / ARTURO JIMÉNEZ

"Grave retroceso"

Para los ecologistas, este Plan Rector de Uso y Gestión supone «un grave retroceso en la conservación del Teide» y «consolida los planes del Cabildo, con la complicidad del Gobierno de Canarias», de convertir el espacio protegido «en un parque temático y de atracciones, en contra de la ley y del respeto que se le debe al símbolo natural de Tenerife».

Las organizaciones ecologistas, que se comprometen a no dar «ni un paso atrás» en la protección del parque nacional, denuncian, además, la campaña de «lavado de imagen» en medios y redes sociales para justificar «la regresión» en la conservación que desarrolla la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a la que califican de «influencer» y «personaje populachera».

Para los ecologistas, el Plan plantea medidas de gravísimo impacto ambiental para un entorno que ya en zonas como La Herradura está «degradado y saturado de coches, guaguas y visitantes». «El movimiento ecologista organizado no va a permitir que el cachanchanismo político que gobierna la Isla se salga con la suya» y, además de acudir a los tribunales, no descarta «otras muchas acciones en defensa de la legalidad y de la protección del parque».

El recurso lo presentaron el pasado día 8 ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 182/2025 de 1 de diciembre, que aprueba el PRUG del Parque Nacional del Teide cuya publicación se produjo el día 3 del mismo mes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Insisten los colectivos en que «la maniobra» de dilatar la publicación tras las fases de consulta e información pública «pretendió y consiguió presionar políticamente al Gobierno de Canarias hasta ceder a los caprichos de su presidenta y del director insular de área de Medio Natural [Pedro Millán] y obtener rebajas a la carta en la protección». Ahondan en que «se permiten o aumentan usos y actividades que nada tienen que ver con la conservación del parque, contribuyendo al aumento del colapso que sufre este espacio».

Los ecologistas recuerdan que Rosa Dávila «presionó para que no se celebrara una concentración con un número limitado de personas» en un lugar «fuertemente degradado y saturado de coches, guaguas y visitantes como es la zona de La Herradura». Manifestantes que «solo querían protestar por la degradación que está sufriendo el parque nacional».

Los colectivos que respaldan el recurso judicial son la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza-ATAN, EcoOcéanos, Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello, Ecologistas en Acción Lanzarote, Salvar La Tejita, Colectivo Ecologista Tabona, Asociación Ecologista del Norte José de Viera & Clavijo, Asociación de Agricultores de Fuente Nueva, Asociación Medio Ambiental y Cultural Fuente Nueva Imidauen, Plataforma Los Silos-Isla Baja, Plataforma Salvar Chira-Soria, Coordinadora El Rincón-EeA, Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Asociación Abeque Fundación Canarina, Lanzarote Tiene un Límite, Coordinadora Fuerteventura Tiene un Límite, Agonane, Eco-Fem Colectivo Guanil y Asociación Ecologista Ossinissa.

Cuestionada ayer sobre el recurso, la presidenta del Cabildo subrayó que «todo el mundo tiene derecho a recurrir y le corresponderá decidir, en todo caso, a quien ha aprobado el documento , que es el Gobierno de Canarias». Recordó que desde el 7 de enero el Cabildo de Tenerife tiene las transferencias completas para tomar decisiones en la gestión del Teide. Apuntó que «la primera medida llega dos semanas después, porque la lo teníamos ya muy preparada: la implantación de la primera ecotasa en el Teide».

Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, valoró que «se estudiará y se analizará, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la protección al control y la vigilancia en el Parque Nacional del Teide». n