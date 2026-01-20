Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUrgencias del HUCDe Canarias a GroenlandiaCB CanariasTeideAccidente de Córdoba
instagramlinkedin

Un desprendimiento en Tenerife deja dos coches destrozados tras el golpeo de las rocas

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, denuncia que llevan años advirtiendo del riesgo de la TF-82

Una roca cae sobre un vehículo en Tamaimo

Una roca cae sobre un vehículo en Tamaimo / Emilio Navarro

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Un nuevo desprendimiento de rocas en una carretera de Tenerife ha vuelto a poner en evidencia el riesgo en la TF-82, a su paso por Tamaimo, en el municipio de Santiago del Teide. La caída de piedras de distintas dimensiones impactó directamente sobre dos vehículos, que quedaron impracticables tras el golpe, aunque por el momento no han trascendido daños personales.

El incidente se produjo en uno de los tramos más conflictivos de esta vía del suroeste de la Isla, donde los desprendimientos se han repetido en los últimos meses, especialmente tras episodios de inestabilidad del terreno.

Así quedó uno de los vehículos afectados

Así quedó uno de los vehículos afectados / Emilio Navarro

Reclamaciones reiteradas al Cabildo

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha vuelto a denunciar públicamente la situación a través de sus redes sociales, recordando que el Ayuntamiento lleva años advirtiendo del peligro que supone la TF-82. Según ha señalado, se han presentado mociones, mantenido reuniones y elevado numerosas peticiones al Cabildo de Tenerife para que se adopten medidas definitivas que garanticen la seguridad de la vía.

Este nuevo desprendimiento no es un hecho aislado. Hace apenas un mes la carretera tuvo que ser cortada al tráfico por un episodio similar, lo que evidencia la urgencia de una actuación estructural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros
  2. Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián tras decretarse tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en Andalucía
  3. Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
  4. Los 'semáforos inteligentes' causan retenciones en los accesos a la TF-5
  5. La ecotasa en el Parque Nacional del Teide entra en vigor desde este lunes
  6. La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide
  7. El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable
  8. La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife

Un desprendimiento en Tenerife deja dos coches destrozados tras el golpeo de las rocas

Un desprendimiento en Tenerife deja dos coches destrozados tras el golpeo de las rocas

Polémica con easyJet en Tenerife: una pasajera denuncia que le obligaron a pagar por un equipaje que “sí cumplía las medidas”

El sector del metal mantiene expectativas positivas de empleo en Canarias

El sector del metal mantiene expectativas positivas de empleo en Canarias

El Seprona levanta 55 denuncias a empresas de turismo activo en el Parque Nacional del Teide

El Seprona levanta 55 denuncias a empresas de turismo activo en el Parque Nacional del Teide

Ni Roma ni Nápoles: esta ciudad de Tenerife presume de la mejor pizzería artesana abierta 24 horas

Golpe al bolsillo de los tinerfeños: el Gobierno sube el precio de la bombona de butano desde hoy

Así funciona MiDNI: el DNI digital que ya pueden usar los tinerfeños

Así funciona MiDNI: el DNI digital que ya pueden usar los tinerfeños

Rutas en quad, parapente y observación de estrellas, en el punto de mira de la Guardia Civil en el Teide

Tracking Pixel Contents