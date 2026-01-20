Un desprendimiento en Tenerife deja dos coches destrozados tras el golpeo de las rocas
El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, denuncia que llevan años advirtiendo del riesgo de la TF-82
Un nuevo desprendimiento de rocas en una carretera de Tenerife ha vuelto a poner en evidencia el riesgo en la TF-82, a su paso por Tamaimo, en el municipio de Santiago del Teide. La caída de piedras de distintas dimensiones impactó directamente sobre dos vehículos, que quedaron impracticables tras el golpe, aunque por el momento no han trascendido daños personales.
El incidente se produjo en uno de los tramos más conflictivos de esta vía del suroeste de la Isla, donde los desprendimientos se han repetido en los últimos meses, especialmente tras episodios de inestabilidad del terreno.
Reclamaciones reiteradas al Cabildo
El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha vuelto a denunciar públicamente la situación a través de sus redes sociales, recordando que el Ayuntamiento lleva años advirtiendo del peligro que supone la TF-82. Según ha señalado, se han presentado mociones, mantenido reuniones y elevado numerosas peticiones al Cabildo de Tenerife para que se adopten medidas definitivas que garanticen la seguridad de la vía.
Este nuevo desprendimiento no es un hecho aislado. Hace apenas un mes la carretera tuvo que ser cortada al tráfico por un episodio similar, lo que evidencia la urgencia de una actuación estructural.
