Daswani niega que creara Tradex para estafar: «Fue un negocio calamitoso»

El abogado Roberto Elices, que defiende a Mukesh Daswani en el juicio por el caso Tradex que se ha celebrado a lo largo de los últimos tres meses en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, negó ayer, durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, que su cliente «ideara un plan previo y definido para engañar o estafar a los inversores» atraídos por los grandes beneficios que ofrecía con las operaciones de trading que gestionaba, ni tampoco que tuviera intención de «quedarse con el dinero de esas inversiones».

Para el abogado de Daswani, «Tradex fue un negocio calamitoso, un negocio inventado que se llevó a cabo con una gestión absolutamente deficiente». En este sentido, admite una responsabilidad punible de su cliente y defiende que esta debe ajustarse a una pena de cinco años de prisión, de los que ya ha cumplido tres. Esta pretensión está muy alejada de la pena que interesan el fiscal y las acusaciones particulares para Daswani, que piden 12 años de privación de libertad por el delito de estafa agravada y frustración en la ejecución, en la modalidad de alzamiento de bienes.

Respecto a las cantidades de dinero que debería satisfacer Daswani de forma solidaria junto al coacusado en el caso de que también fuera condenado, Elices consideró que estas deben ajustarse al capital estrictamente depositado por los inversores, sin los intereses que se les había prometido y que giraban en torno a un 30% o 50% de la cantidad invertida, como reclaman las acusaciones.

La de ayer fue la vigesimosegunda y última sesión del procedimiento judicial que investiga la presunta estafa piramidal basada en el clásico esquema Ponzi en la que resultaron afectadas al menos unas 160 personas que habrían perdido cerca de tres millones de euros.

Para el letrado de Daswani, la idea de hacer inversiones con el capital de terceros se la propuso un alumno al que formaba en trading. «Su intención inicial no era montar una empresa dedicada a las inversiones, sino a la formación», pero admitió que Daswani realizó operaciones de trading con el dinero que le prestaron varios inversores a los que prometió redimientos del 50% del capital a los dos meses del depósito.

El abogado destacó que el negocio de inversiones colapsó entre marzo y julio de 2022 por la «avalancha» de contratos que firmaron los comisionistas en ese periodo. Esos comisionistas tenían asegurado un 10% de media de las cantidades que figuraban en los contratos de los nuevos inversores.

Uno de esos comisionistas, que empezó una relación laboral con Daswani como comercial de Tradex y acabó asociándose a este a través de una sociedad mercantil al 50%, es Francisco Imobach Pomares, que está acusado de los mismos delitos que el anterior. La Fiscalía y una de las acusaciones elevaron la semana pasada la pena inicial de prisión que pedían para él hasta los once años de cárcel.

Sin embargo, la abogada Concetta Contino, que representa a Imobach Pomares, solicitó ayer su libre absolución al defender que su cliente «es una víctima más del engaño ideado por Daswani». «Imobach fue comercial, recibía órdenes de Daswani y cobraba comisiones por los inversores que atraía, como tantos otros que no se sientan en el banquillo».

La abogada señaló que su cliente estaba al margen de la operativa inversora y de la marcha del negocio que gestionó Daswani. Aseguró que Pomares se enteró del colapso cuando Daswani lo comunicó. Defendió que su cliente entregó toda la documentación que tenía, creó la plataforma de afectados y encabezó la denuncia en un bufete de abogados que luego le expulsó tras ser imputado en una estafa en la que perdió dinero su familia y entorno de amistades, lo que le ha supuesto un «grave daño a su imagen y modo de vida».