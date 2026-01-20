Comienza la restitución del área de la desaladora en Tacoronte

En cumplimiento del acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Tacoronte, la empresa concesionaria del servicio de aguas, Teidagua, procedió ayer a la retirada del camión que realizaba los sondeos a través de los que se trataba de estudiar la viabilidad de instalar una planta desaladora en Mesa del Mar. La actuación se llevó a cabo «siguiendo las indicaciones» de la propia Corporación municipal a través de la Policía Local, y acatando la decisión de rechazar la construcción de esta infraestructura en el núcleo de la costa tacorontera.

El gobierno local informó ayer, a través de un comunicado, que la concesionaria procederá, a lo largo de esta semana, a la retirada progresiva de todos los elementos que habían sido ubicados en la zona donde se proyectó la desaladora, «dando así cumplimiento al mandato municipal para devolver el área a su estado original».

Los trabajos de restauración que son necesario para alcanzar dicho objetivo incluyen la ejecución de diversas actuaciones de obra civil, «a través de las cuales se conseguirá que la zona quede en las condiciones previas al inicio de los trabajos». Entre esas intervenciones se encuentran el sellado de los sondeos realizados, la retirada de los escombros, la pavimentación del área afectada y la reposición del mobiliario urbano.

Teidagua ha pedido disculpas a los vecinos por los inconvenientes ocasionados durante el desarrollo de estos trabajos. Asimismo, la empresa ha agradecido la comprensión y colaboración de los residentes, subrayando que el objetivo de estos sondeos había sido «garantizar, en la mejor medida posible, el suministro de agua a la ciudadanía».

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Tacoronte, que preside Sandra Izquierdo, subrayó ayer la importancia de este conjunto de tareas, «unas actuaciones con las que se consigue materializar lo pactado con la ciudadanía, retirando todos los recursos y materiales desplegados en primera línea de costa y recuperando la normalidad junto a la piscina natural de Mesa del Mar», según comunicó ayer.