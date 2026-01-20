Las Bajas en el Puertito de Güímar: cinco años de espera al pie del talud

Las Bajas, en el Puertito de Güímar, sigue esperando al pie del talud desde hace cinco años. Este conjunto de viviendas y casas cueva ubicadas junto al túnel de la autopista del Sur de Tenerife se encuentra en una larga espera administrativa desde el pasado 15 de febrero de 2021. Vallas, cerramientos y señales que advierten de desprendimiento reflejan una situación habitacional tan peculiar como el emplazamiento del poblado, a escasos metros del mar e incrustado en el talud.

Un lustro da para mucho

En un lustro, el caso de Las Bajas va desde el riesgo de desplome inminente, el desalojo y retorno de vecinos, el inicio y suspensión de la obra para eliminar ese peligro, ayudas al alquiler para reubicar a los moradores, litigios entre la empresa que ejecuta la actuación y el Ayuntamiento de Güímar por sobrecoste e impagos de las facturas y hasta un cambio de mandato y de gobierno municipal.

Inicio

Todo comienza con un informe técnico que establece que el riesgo de desplome de la ladera es alto e inminente en febrero de 2021. El consecuente desalojo de los vecinos fue el siguiente paso. La obra de emergencia para estabilizar el talud se adjudicó en marzo por 342.865 euros y se decretó su ampliación para acondicionar el camino y que la maquinaria accediera sin problemas por 94.656 euros. En este momento, era alcalde Airam Puerta Pérez (PSOE), quien mantenía un pacto de alternancia en la Alcaldía con CC.

Por otro lado, la Dirección General de Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sitúa a las viviendas de Las Bajas en dominio público marítimo terrestre y, por tanto, desautoriza el uso residencial.

Sobrecoste

Durante el desarrollo de la actuación, el Ayuntamiento de Güímar -bajo el mandato de Gustavo Pérez (CC)- detecta sobrecostes respecto al presupuesto autorizado y procede a paralizar la obra, una decisión tomada por la falta de validez de las certificaciones presentadas por la UTE, según los servicios jurídicos y urbanísticos de la corporación. Los principales argumentos del Consistorio para oponerse al pago de las facturas fueron la falta de cobertura de los trabajos realizados, carecer de ampliación del contrato (aún siendo de emergencia) y que el importe de las certificaciones de obra no cuentan con respaldo técnico y jurídico suficiente.

La paralización de la reparación del talud por el gobierno municipal de PSOE y CC tuvo lugar en agosto de 2021. Los procedimientos judiciales iniciados por la empresa desde 2022 para cobrar las tres certificaciones presentadas se encuentran en diferentes fases.

Seguridad

Más allá del contexto legal con la UTE, Las Bajas vive más momentos de controversia en cuanto a la seguridad. En noviembre de 2021, se decreta el cierre inmediato a las viviendas, junto a la prohibición de acceso, vigilancia semanal más el cerramiento y la colocación de señales por parte del Ayuntamiento. Al respecto y ya en 2022, varios vecinos de Las Bajas intentaron volver a sus casas. Un episodio que se repite a lo largo de estos cinco años. En 2024, se refuerza el vallado y las medidas de seguridad para impedir el acceso. En varias ocasiones, las vallas aparecen rotas y se registran actos vandálicos.

En la actualidad

Aparentemente, en Las Bajas no vive nadie en la actualidad. Por el acceso de La Caleta tampoco asoma resquicio alguno de vida. Las ayudas al alquiler que aprobó el Ayuntamiento en 2022, bajo el mandato en pacto de PSOE-CC y renovó el gobierno del PP, siguen vigentes aunque a algunos de los vecinos afectados se les caducaron ya o están próximas a hacerlo.

Silencio

La alcaldesa de Güímar, María Luisa Castro (PP), opta por mantener silencio.