La Aemet prevé lluvias hasta el mediodía y viento fuerte en Tenerife este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles una jornada marcada en Tenerife por la nubosidad y las lluvias durante la primera mitad del día, especialmente en el norte de la isla, donde las precipitaciones serán débiles en general, aunque no se descarta que alcancen carácter localmente moderado durante la madrugada.

A medida que avance la jornada, la situación tenderá a mejorar notablemente, con la apertura de amplios claros por la tarde, mientras que en el resto de vertientes de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos ocasionales en el sur.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando los 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, con mínimas en torno a los 16 grados. No obstante, la Aemet advierte de la probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales, un fenómeno habitual en este tipo de situaciones atmosféricas.

El viento será otro de los elementos destacados del día. Soplará flojo a moderado de componente norte a noroeste, aunque en las cumbres centrales se espera viento fuerte, con rachas muy fuertes, por lo que se recomienda extremar la precaución en zonas de alta montaña.

Panorama en el resto del archipiélago

En el conjunto de Canarias, las lluvias también se dejarán sentir durante la madrugada y primeras horas del día en las islas más expuestas al norte, como Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, aunque con tendencia general a la remisión a partir del mediodía y apertura de claros durante la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos permanecerán nubosos durante la mañana, con probables lluvias débiles, que podrán ser localmente moderadas de madrugada, dando paso a una tarde más estable.

Estado de la mar

En el ámbito marítimo, se espera mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros, con marejadilla o marejada, alcanzando fuerte marejada en las costas noroeste y sureste, donde el viento del noreste soplará con mayor intensidad mar adentro. En la costa sur, el mar tenderá a calmarse por la tarde, con viento variable y condiciones más favorables.