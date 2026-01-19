Titsa aumenta en 700 viajes diarios desde 2022 hasta alcanzar los dos millones al año

Titsa, la compañía de transporte del Cabildo de Tenerife, realizó el año pasado 713 viajes diarios más que en 2022 hasta alcanzar los dos millones de expediciones anuales. El ejercicio de 2025 se cerró con 87 millones de pasajeros transportados, lo que supone más del doble, 40 millones, desde el inicio de la gratuidad, el 1 de enero de 2023. Respecto a 2024 el crecimiento llego a cinco millones de viajeros, un 6,13%, cifra "histórica". Así lo analizó la presidenta insular, Rosa Dávila, a la hora del balance que desglosó en las cocheras y talleres de la empresa en Cuevas Blancas, al Suroeste de Santa Cruz. Detalló un aumento del 300% en la inversión de la Corporación en los dos años y medio de mandato del actual gobierno de CC y PP.

Principales datos

Dávila estuvo acompañada por la consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, y por la gerente de Titsa, Victoria Padilla. Aportaron otros datos como el detalle de las principales líneas en cuanto a demanda que son las del sur, con 21 millones en total (4 solo en la 467), y la 014 (5 millones) y la 015 (3 millones), ambas en el Área Metropolitana. El crecimiento en las expediciones diarias no ha impedido reducir las emisiones de CO2 en un 7,66% entre 2024 y 2025 gracias a "una red más eficiente y moderna", y pese a haber recorrido 2,3 millones de kilómetros más que el año anterior hasta totalizar 42 millones por toda la geografía insular superando por primera vez la barrera de 40.

Nuevas guaguas

Entre otras actuaciones, este aumento exponencial de la inversión permitió adquirir 342 nuevas guaguas desde 2023, entre las que se encuentran las 70 que llegarán a Tenerife antes del próximo verano y que incluyen las 13 de doble piso destinadas a las rutas de largo recorrido. También las 25 que se comprarán en el primer trimestre de este año, una novedad que resaltó la presidenta. En total, 450 vehículos que configurarán entre 2026 y 2207 una flota renovada, moderna y ecológica.

42 millones de kilómetros

Eulalia García, valoró la labor del equipo de Titsa, que “ha sido fundamental para registrar las extraordinarias cifras que arroja 2025”. Logros entre los que destacó el récord de kilómetros recorridos y de viajes. “Hemos superado por primera vez la barrera de los 40 millones de kilómetros recorridos, completando un total de 42, 6,5 más que en 2024”, anotó la consejera. En lo que respecta a los viajes, “se hicieron casi 100.000 más que el año anterior, logrando alcanzar por primera vez los dos millones”, resaltó.

Referzo de la plantilla

Estas cifras, apuntó García, “han ido acompasadas de un refuerzo de la plantilla, a la que se han incorporado 376 profesionales desde 2022, alcanzando las 2.196 personas”. Por su parte, la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, expresó su agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Titsa cuyo esfuerzo y compromiso diario ha sido esencial para conseguir estas cifras”.

Un momento de la rueda de prensa en las cocheras y talleres de Titsa de Cuevas Blancas / El Día

Líneas con más demanda

Las líneas 014 (Intercambiador de Santa Cruz- La Laguna por La Cuesta), la 467 (Costa del Silencio, Los Cristianos - Estación Costa Adeje-La Caleta) y la 015 (Intercambiador de Santa Cruz- La Laguna exprés o sea, direca) fueron las más demandadas. Con 5,2 millones de viajeros y un incremento del 5,08% frente al año anterior, la 014 repitió como la línea más utilizada por los usuarios en 2025; seguida de la 467, que superó los 4,4 millones de pasajeros (+5,62%) y de la línea 015, con tres millones de viajeros (+3%).

Largo recorrido

Por zonas, las rutas del área metropolitana fueron las que más viajeros transportaron en 2025, con 24,3 millones de usuarios, siendo las más utilizadas la 014, la 015, y la 122 (Santa Cruz, Las Caletillas y Candelaria). Estas cifras suponen un incremento del 5,6%, es decir, 1,3 millones de pasajeros más que el año anterior. En lo que respecta a las líneas de largo recorrido, sumaron un total de 12,6 millones de viajeros, 439.179 más que en 2024 (+3,6%). Las más demandadas fueron las rutas 101 (La Laguna - La Orotava) y la 108 (enlace Los Realejos - Intercambiador Santa Cruz de Tenerife).

Zonas Sur y Norte

Las rutas de la zona sur registraron un total de 21,6 millones de pasajeros en 2025, lo que implica un aumento anual de 1,7 millones de usuarios (+8,8%). En este caso, las más utilizadas fueron la 467, la 473 (Los Cristianos - Estación Costa Adeje - Callao Salvaje - los Gigantes) y la 450 (Costa Adeje - Los Cristianos - San Isidro). En cuanto a las líneas del norte, incrementaron sus cifras de viajeros un 4,7%, transportando en 2025 a más de 9,6 millones. La 353 y la 352 (Circuito Puerto de la Cruz - Los Realejos - La Orotava) fueron las que más pasaje recibieron.

Servicio urbano

El servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife registró 17,2 millones de viajeros en 2025 (+5,8%), mientras que el de la Laguna contabilizó 1,7 millones de usuarios (+11,8%). En el servicio urbano capitalino las rutas más demandadas fueron la 905 (Muelle norte - Ofra); la 934 (circular Intercambiador - Taco - Santa María del Mar - Intercambiador); y la 910 (Intercambiador - Las Teresitas). Mientras, en La Laguna, las rutas más usadas fueron la 219 (Intercambiador El Cardonal - Taco - San Matías) y la 217 (Intercambiador - Los Andenes - El Cardonal - Hospital Universitario de Canarias - TF5- Intercambiador).

La gratuidad

Rosa Dávila valoró la gratuidad "por la que hemos luchado mucho, también en el Parlamento nacional, una medida que "está contribuyendo a descongestionar las carreteras y a fomentar el uso del transporte público, por lo que es irrenunciable”. La presidenta concluyó agradeciendo el esfuerzo a los profesionales de Titsa de los que dijo que “son un eje fundamental de este cambio de ritmo que se está dando en la movilidad de la Isla”.

El futuro

“Estamos preparando a Titsa para el futuro," apostilló Dávila, "dotándola de recursos y las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de guaguas más capaz, centrado en mejorar la experiencia de los usuarios”. Hizo un llamamiento a la población para “apostar por las guaguas, unirse a esta revolución verde y utilizar esta red, que es suya, para construir entre todos y todas la movilidad que queremos en nuestra isla, en la que gane cada vez más peso el transporte público”, subrayó.