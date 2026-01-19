La Seguridad Social quitará la pensión de jubilación a los trabajadores de Tenerife en 2026: un abogado explica el requisito obligatorio que debes cumplir para no perderla

El objetivo de la mayoría de los trabajadores de Tenerife es llegar a la edad de jubilación habiendo cotizado lo suficiente para acceder a la pensión máxima. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que no basta solo con acumular años de cotización. La Seguridad Social exige otros requisitos y obligaciones adicionales que deben cumplirse para garantizar que al alcanzar la edad legal, se pueda percibir la pensión sin problemas y con la cuantía correspondiente.

Este 2026, con el endurecimiento progresivo del sistema y la entrada en vigor de un nuevo método de cálculo, miles de personas podrían quedarse sin jubilación contributiva pese a haber cotizado más de 15 años.

Para acceder a una pensión de jubilación contributiva en España no basta con cumplir la edad legal, porque la ley de las pensiones exige tres condiciones obligatorias:

Haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. Tener la edad legal de jubilación, que en 2026 se sitúa entre los 65 y los 66 años y 10 meses, según los años cotizados. Cumplir la llamada carencia específica, el requisito que provoca más denegaciones.

Es este tercer punto el que deja a muchas personas sin pensión, incluso después de haber trabajado durante años.

Para este año, la edad legal de jubilación ha cambiado así:

Jubilación a los 65 años : solo posible si se han cotizado 38 años y 3 meses o más .

: solo posible si se han cotizado . Jubilación a los 66 años y 10 meses : para quienes no alcancen ese umbral.

: para quienes no alcancen ese umbral. Mínimo absoluto: 15 años cotizados, con dos dentro de los últimos 15.

Para cobrar el 100% de la pensión, en 2026 será necesario haber cotizado 36 años y 6 meses. Con solo 15 años, la pensión se queda en el 50% de la base reguladora.

La carencia específica es el requisito que deja la pensión de jubilación en cero

La normativa exige que al menos dos de los años cotizados estén dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación. No sirve haber trabajado mucho tiempo si esas cotizaciones quedaron demasiado atrás.

Un abogado de EOM Abogados lo explica con un ejemplo real: una mujer de 70 años solicitó su jubilación con 17 años cotizados, pero llevaba décadas sin trabajar. Al revisar su historial, la Seguridad Social determinó que no cumplía la carencia específica y el resultado fue demoledor: 0 euros de pensión.

No basta con haber cotizado 15 años a lo largo de la vida, es imprescindible haberlo hecho también en los últimos años antes de jubilarse.

El nuevo sistema de cálculo que afecta a todos los pensionistas

Desde 2026, la Seguridad Social aplicará automáticamente el cálculo más beneficioso para el trabajador entre dos opciones:

Método clásico : media de las cotizaciones de los últimos 25 años .

: media de las cotizaciones de los últimos . Método nuevo: se toman los últimos 29 años, pero se eliminan los dos peores, calculando la media sobre 27.

Este cambio puede mejorar la pensión de quienes tuvieron brechas largas sin trabajar, aunque no soluciona el problema de la carencia específica.

Los otros errores que pueden reducir tu pensión de por vida

Además de perderla por completo, hay decisiones que pueden recortarla de forma irreversible:

Jubilación anticipada : retirarse hasta dos años antes implica penalizaciones mensuales que pueden suponer una pérdida de entre el 13% y el 21% de la pensión de por vida .

: retirarse hasta dos años antes implica penalizaciones mensuales que pueden suponer una pérdida de entre el . Lagunas de cotización : para asalariados se rellenan parcialmente, pero para autónomos los meses sin cotizar cuentan como cero, hundiendo la media.

: para asalariados se rellenan parcialmente, pero para autónomos los meses sin cotizar cuentan como cero, hundiendo la media. IRPF: la pensión tributa como un sueldo y puede provocar sustos en la declaración si no se ajustan bien las retenciones.

Todos los expertos recomiendan revisar la vida laboral con antelación es imprescindible. Muchas personas dan por hecho que su jubilación está asegurada y descubren demasiado tarde que no cumplen los requisitos legales.