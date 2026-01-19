El Gobierno construye un centro temporal para acoger 348 migrantes en el polígono de Granadilla

Un convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife posibilita la construcción de un nuevo centro de acogida temporal para extranjeros (CATE) en el polígono industrial de Granadilla de Abona. La instalación acogerá a 348 personas en una parcela de más de 4.000 metros cuadrados anexa a la desaladora y en las inmediaciones de la central térmica de Endesa.

Más de siete millones

La ejecución de esta obra cuenta con un presupuesto superior a siete millones de euros y está previsto que los trabajos finalicen antes de que termine este año. La actuación comenzó este mes de enero con la limpieza del terreno, los movimientos de tierras y el acopio de materiales. El 18 de septiembre de 2024 se decretó la declaración de emergencia para su construcción y el 20 de febrero de 2025 se suscribió el convenio para confirmar su edificación.

Seis años como máximo

El convenio suscrito establece un plazo máximo de operatividad para este CATE de seis años. Lo acordado entre ambas instituciones es un periodo de cuatro años con una prórroga de dos. Además, el BOE publica que el Ministerio del Interior está exento del pago de tasas por la ocupación del suelo perteneciente a la Autoridad Portuaria.

Obra parada

Aunque la actuación ya está en marcha, durante la jornada del viernes 16 de enero las obras permanecían paralizadas y cerradas. Dentro del presupuesto se contempla la operatividad y habitabilidad de la instalación. En el centro se incide en el aspecto de seguridad y comunicación, dotando a todo el recinto de sistemas de videovigilancia, megafonía y telecomunicaciones avanzadas.

Tres módulos

Las 348 plazas se distribuirán en tres módulos, de los que dos tendrán capacidad para albergar 256 plazas y otro auxiliar contará con 92. En los tres se dispondrán de camas tipo litera. El centro dispone de una única entrada y salida a la que se accede a través de un camino actualmente sin pavimentar, situado en el lateral izquierdo de la central térmica y orientado hacia el mar.

CATE

Un centro de acogida temporal para extranjeros asume la atención de las personas recién llegadas en cayucos durante las primeras 72 horas, es decir, durante tres días. Estos centros están pensados exclusivamente para la primera acogida policial tras arribar por mar, siendo el recinto donde se procede a la identificación policial, tomar huellas, prestar la asistencia jurídica básica y la atención sanitaria inicial. En la actualidad, existen instalaciones de este tipo en Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote. Se está proyectando otro en Fuerteventura.