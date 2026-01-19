Gastón Valles firma por el CD Tenerife y Chapela pide salir del Burgos

El CD Tenerife anunció a Gastón Valles como refuerzo invernal hasta el 30 de junio de 2028, si bien el acuerdo es un 1+2 (un año opcional y posibilidad de prórroga), una vez el delantero charrúa se había desvinculado el pasado sábado del Unionistas de Salamanca. El atacante uruguayo había firmado cuatro goles en 12 comparecencias con el conjunto charro. Además, podría sumarse otro fichaje más, en este caso a préstamo. El elegido para sellar la defensa es el internacional sub 21 Antal, en este caso proveniente de la Hypermotion, pues ha jugado para el Andorra –con escasas dosis de protagonismo– durante la primera mitad del curso.

El tercero será Iván Chapela, proveniente del Burgos. El atacante de Chiclana de la Frontera ya se había puesto en contacto con su club para solicitar su desvinculación, aseguran a EL DÍA fuentes cercanas a la negociación. El gaditano arguye que no tiene el protagonismo deseado a las órdenes de Luis Miguel Ramis, que apenas cuenta con él tras recuperarse plenamente de su última y grave lesión; y que necesita un nuevo escenario donde poder recuperar su mejor versión. En este sentido, el representativo se perfila como el sitio idóneo, pues coincidiría con Álvaro Cervera (el entrenador que le hizo debutar a escala profesional) y con Manu Guill, a quien conoce bien y con el que ofreció su versión más brillante en el CD Eldense.

La alta ficha de Chapela (unos 320.000 euros, según medios locales) hace viable su desvinculación por las buenas. Así, el Burgos se libraría del pago de sus emolumentos y tendría fondos suficientes para acometer otras operaciones de mercado. La intención del equipo de El Plantío es que el jugador pretendido por el Tenerife renuncie a las cifras correspondientes a la segunda mitad de este curso y también a las del año venidero, pues tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.Nadie en las oficinas del Heliodoro duda ya del desenlace satisfactorio de esta operación. De hecho, el jugador ya se ha despedido de sus compañeros en el Burgos y Cervera le espera con los brazos abiertos.

Las declaraciones realizadas por el entrenador, sin dar demasiadas pistas, revelan que el futbolista ha dado el visto bueno a este giro en su carrera, que le haría bajar -al menos provisionalmente y hasta mayo- un peldaño para volver a lucir como ya lo hizo en Primera RFEF y también en la Hypermotion, adonde aspira a regresar con los colores del Tenerife en apenas cuatro o cinco meses.

Si el Burgos insistiera en que Chapela renuncie a todo lo que le queda por cobrar y el futbolista se negase, quedaría todavía una última bala: que el Tenerife plantee compensaciones futuras por objetivos al cuadro peninsular, y que la operación se sustancie en forma de traspaso a coste cero. El club isleño ya ha hecho un esfuerzo económico, aunque casi testimonial, por hacerse en propiedad con Gastón Valles -procedente de Unionistas CF- mediante el abono de su cláusula de rescisión, que ascendía a solo 15.000 euros. Lo próximo en la hoja de ruta, las salidas, que serán más de dos. n