La DGT avisa a los conductores tinerfeños: utilizar esta prenda al volante puede costar una multa

Durante los meses de invierno, muchos conductores tinerfeños suben a sus vehículos y por el frío optan por no quitarse el abrigo. Sin embargo, esta práctica tan común puede afectar a la seguridad al volante.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que conducir con ropa voluminosa, guantes o calzado inadecuado puede ser motivo de sanción. Aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente llevar abrigo mientras se conduce, pero sí existen diferentes motivos por lo que se puede multar a los conductores.

"Ya sea en menores o en adultos, no se recomienda viajar en el interior del vehículo con abrigo puesto, ya que impide el correcto ajuste del cinturón de seguridad y le resta eficacia cuando entra en acción", avisa la DGT

Las recomendaciones de la DGT

Llevar un abrigo o una chaqueta gruesa puede quitar movilidad a los brazos del conductor, impidiendo que pueda reaccionar correctamente ante imprevistos durante la circulación. Además, conducir con este tipo de prendas reduce la eficacia del cinturón de seguridad.

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación advierte que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Por otro lado, el artículo 3.1 recoge que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".

Consejos de Tráfico

La ropa o es el único problema con el que se pueden encontrar los conductores, ya que utilizar guantes gruesos, botas de montaña o chanclas puede interferir en el control del coche,

La DGT recomienda arrancar el coche, encender la calefacción y esperar unos minutos antes de quitarse el abrigo. La temperatura ideal del vehículo es de entre 23 y 24 grados. De esta manera, los tinerfeños pueden conducir cómodos y sin prendas voluminosas.

Sanciones

Las sanciones por conducir con poca movilidad se consideran infracciones leves, por lo que están sancionadas con 80 euros. Sin embargo, las multas dependen de la valoración del agente.