Desprendimiento de piedras en la TF-24 a la altura de La Esperanza

Un desprendimiento de piedras se ha producido en la carretera TF-24, en el kilómetro 8, en la entrada al monte de La Esperanza, según se ha comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 y al área de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

No constan personas afectadas, aunque se recomienda extremar la precaución a los conductores que circulen por la zona, especialmente debido a la posible presencia de piedras sueltas sobre la calzada.

Los servicios competentes ya han sido informados para proceder a la revisión y limpieza de la vía, con el fin de garantizar la seguridad del tráfico.