La Aemet prevé un martes con nubes, viento y posibles lluvias débiles en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa para este martes una jornada marcada por los intervalos nubosos en Tenerife, especialmente en el norte de la isla, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, con mayor probabilidad en zonas de medianías. En el resto del territorio insular, el día transcurrirá con cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos en áreas del interior.

Las temperaturas en Tenerife se mantendrán sin grandes cambios, aunque las mínimas podrían experimentar un ligero descenso, manteniendo un ambiente fresco en las primeras horas del día. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, se esperan valores en torno a los 16 grados de mínima y 20 de máxima.

Uno de los factores más destacados de la jornada será el viento del nordeste, que soplará de forma moderada, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, el extremo noroeste y en las zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la primera mitad del día. A lo largo de la tarde, el viento tenderá a rolar a norte y a perder intensidad progresivamente.

Situación en el resto de Canarias

En el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé una situación similar, con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles en las islas más orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, mientras que Gran Canaria también presentará nubosidad en el norte, con posibilidad de precipitaciones débiles en medianías.

En La Palma y La Gomera, la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, sin descartar alguna lluvia ocasional, mientras que El Hierro registrará cielos más despejados, aunque con tendencia a aumentar la nubosidad por la tarde.

Las olas pueden llegar a alcanzar los 7 metros y fuertes vientos. / E. D.

Estado de la mar

En el ámbito marítimo, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros, que irá disminuyendo a lo largo del día, por lo que se recomienda precaución en actividades náuticas, especialmente en costas abiertas.