La Aemet avisa: heladas y vientos muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife

La inestabilidad continuará este lunes, 19 de enero, en Tenerife, en una jornada en la que la isla seguirá en aviso amarillo por vientos, que podrán alcanzar los 70 kilómetros / horas, y oleaje.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet), también se esperan precipitaciones débiles en la primera mitad del día, que podrán ser persistentes en las medianías, mientras que en las cumbres altas de la isla seguirán las heladas y las rachas muy fuertes de viento. Solo hay que recordar que este domingo, la estación meteorológica de Izaña ha registrado vientos de 131 kilómetros por hora.

Los avisos amarillos también continúan en La Gomera y Gran Canaria.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Nuboso en el norte con precipitaciones débiles y durante la primera mitad del día, sin descartar persistencia en medianías. En el resto de zonas intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos, y sin descartar heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas, extremo oeste y vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 20

El temporal en Tenerife, en imágenes / Arturo Jiménez

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones de débiles y ocasionales, en el resto de zonas intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas así como en las vertientes sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Nuboso o cubierto en el norte y este con probabilidad de lluvia débil. En el resto de zonas predominio intervalos nubosos que tienden a nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste, sin descartar alguna racha muy fuerte en extremos sureste y noroeste y en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 19

Pedro Pérez

EL HIERRO

Nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, en el resto de zonas intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas altas y en la vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 15