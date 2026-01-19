Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeDescarrilamiento de dos trenesEstafa con criptomonedasPlazas MIR en CanariasJurado de los concursos del CarnavalDietas milagro
instagramlinkedin

La Aemet avisa: heladas y vientos muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife

La isla continúa en aviso amarillo por fuertes rachas y oleaje

El agua corre por el barranco Santos

El agua corre por el barranco Santos

El Día

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La inestabilidad continuará este lunes, 19 de enero, en Tenerife, en una jornada en la que la isla seguirá en aviso amarillo por vientos, que podrán alcanzar los 70 kilómetros / horas, y oleaje.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet), también se esperan precipitaciones débiles en la primera mitad del día, que podrán ser persistentes en las medianías, mientras que en las cumbres altas de la isla seguirán las heladas y las rachas muy fuertes de viento. Solo hay que recordar que este domingo, la estación meteorológica de Izaña ha registrado vientos de 131 kilómetros por hora.

Los avisos amarillos también continúan en La Gomera y Gran Canaria.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Nuboso en el norte con precipitaciones débiles y durante la primera mitad del día, sin descartar persistencia en medianías. En el resto de zonas intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos, y sin descartar heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas, extremo oeste y vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 20

El temporal en Tenerife, en imágenes

El temporal en Tenerife, en imágenes

Ver galería

El temporal en Tenerife, en imágenes / Arturo Jiménez

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones de débiles y ocasionales, en el resto de zonas intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas así como en las vertientes sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Nuboso o cubierto en el norte y este con probabilidad de lluvia débil. En el resto de zonas predominio intervalos nubosos que tienden a nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste, sin descartar alguna racha muy fuerte en extremos sureste y noroeste y en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 19

El agua corre por los barrancos de Tenerife gracias a las intensas lluvias

El agua corre por los barrancos de Tenerife gracias a las intensas lluvias

Pedro Pérez

EL HIERRO

Nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, en el resto de zonas intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas altas y en la vertiente sureste.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 15

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents