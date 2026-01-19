Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián tras decretarse tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en Andalucía

El Ayuntamiento de Adeje ha decidido suspender la celebración de la Fiesta de San Sebastián, prevista para este lunes 19 y mañana martes 20 de enero, tras el decreto de tres días de luto oficial aprobado por el Gobierno de España como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en Andalucía, que ha causado alrededor de medio centenar de fallecidos, además de personas desaparecidas y numerosos heridos.

La decisión fue adoptada tras una reunión del alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, con el equipo de Gobierno y la Policía Local, y afecta tanto a la jornada de víspera como al día grande de la festividad, una de las celebraciones tradicionales más multitudinarias del municipio.

Desde el Consistorio se subraya que la suspensión responde a un gesto de respeto institucional, solidaridad con las familias de las víctimas y acompañamiento al dolor colectivo del pueblo andaluz, en coherencia con los valores públicos del Ayuntamiento en momentos de especial gravedad.

“El Ayuntamiento ha suspendido todos los actos previstos ante la magnitud de la tragedia, en solidaridad con las víctimas y sus familias y en cumplimiento del decreto de luto oficial. Es una decisión tomada desde el respeto, la responsabilidad institucional y el compromiso con las personas”, señaló el alcalde de Adeje, quien recalcó que en circunstancias como estas “corresponde actuar con sensibilidad y acompañar el dolor colectivo”.

Sin aplazamiento de los actos

La suspensión no contempla el aplazamiento de los eventos programados, dado el carácter tradicional y religioso de la festividad de San Sebastián, profundamente vinculada a fechas concretas del calendario local.

El Ayuntamiento ha activado un dispositivo informativo para comunicar la cancelación a todas las partes implicadas, incluyendo a personas inscritas con animales, jinetes, parrandas, grupos musicales, responsables de ventorrillos y medios de comunicación acreditados, con el objetivo de garantizar una información clara, ordenada y directa.

Desde la institución municipal se agradece la comprensión de la ciudadanía ante una decisión adoptada desde el respeto, la empatía y la responsabilidad pública.