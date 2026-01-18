Los Rodeos acumula 26 vuelos retrasados o cancelados y 11 desvíos a Tenerife Sur
Las fuertes rachas de viento y la niebla, que mantienen a Canarias en aviso amarillo, han provocado retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Tenerife Norte, La Palma, El Hierro y La Gomera
El mal tiempo está afectando a las conexiones aéreas entre las Islas. Las fuertes rachas de viento y la niebla han condicionado más de una veintena de operaciones en los aeropuertos de Los Rodeos, La Palma, El Hierro y La Gomera. La peor parte se la llevó el aeródromo de Tenerife Norte con más de una docena de operaciones retrasadas o canceladas. El bloqueo momentáneo que se generó en las instalaciones que tiene Aena en suelo lagunero también condicionaron las rotaciones con Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Algunos de los pasajeros que tenían que tomar un vuelo en Tenerife Norte tuvieron que ser trasladados en guagua hasta las instalaciones de Granadilla. Ahora mismo, Los Rodeos hay 26 operaciones afectadas y 11 desvíos a Tenerife Sur.
Canarias está en aviso amarillo
Canarias se encuentra este domingo en aviso amarillo (peligro bajo) por intensos vientos, de más de 100 kilómetros por hora, puntualmente, además de temporal marítimo, junto con Aragón y Cataluña, asimismo en dicho nivel de riesgo, por aludes, y en el caso de la comunidad catalana, además por precipitaciones fuertes y oleaje en el nordeste.
Canarias está en aviso amarillo por vientos de entre 70-80 kilómetros por hora en todo el archipiélago. Se podrán superar puntualmente según las zonas intensidades de 90 y 100 kilómetros por hora, como en puntos altos del norte de Tenerife.
Además están en aviso amarillo las Islas por temporal marítimo, por vientos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
- La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias
- Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
- Los 'semáforos inteligentes' causan retenciones en los accesos a la TF-5
- La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide
- El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable
- La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife