Los Rodeos acumula 26 vuelos retrasados o cancelados y 11 desvíos a Tenerife Sur

El mal tiempo está afectando a las conexiones aéreas entre las Islas. Las fuertes rachas de viento y la niebla han condicionado más de una veintena de operaciones en los aeropuertos de Los Rodeos, La Palma, El Hierro y La Gomera. La peor parte se la llevó el aeródromo de Tenerife Norte con más de una docena de operaciones retrasadas o canceladas. El bloqueo momentáneo que se generó en las instalaciones que tiene Aena en suelo lagunero también condicionaron las rotaciones con Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Algunos de los pasajeros que tenían que tomar un vuelo en Tenerife Norte tuvieron que ser trasladados en guagua hasta las instalaciones de Granadilla. Ahora mismo, Los Rodeos hay 26 operaciones afectadas y 11 desvíos a Tenerife Sur.

Canarias está en aviso amarillo

Canarias se encuentra este domingo en aviso amarillo (peligro bajo) por intensos vientos, de más de 100 kilómetros por hora, puntualmente, además de temporal marítimo, junto con Aragón y Cataluña, asimismo en dicho nivel de riesgo, por aludes, y en el caso de la comunidad catalana, además por precipitaciones fuertes y oleaje en el nordeste.

Canarias está en aviso amarillo por vientos de entre 70-80 kilómetros por hora en todo el archipiélago. Se podrán superar puntualmente según las zonas intensidades de 90 y 100 kilómetros por hora, como en puntos altos del norte de Tenerife.

Además están en aviso amarillo las Islas por temporal marítimo, por vientos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.