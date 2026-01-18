Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rachas de hasta 131 km/h en Izaña, donde se registran las segundas mayores precipitaciones del país

El aeropuerto de Tenerife Norte registra unas de las mayores lluvias y el del Sur, temperaturas más altas

Mapa del tiempo con los vientos sobre las islas.

Mapa del tiempo con los vientos sobre las islas. / Meteored

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El temporal que afecta a Canarias está dejando fuertes rachas de viento en el Parque Nacional del Teide, como atestiguan los 131 kilómetros por hora registrados en la estación meteorológica de Izaña, donde también se contabilizan las segundas mayores precipitaciones del país.

En concreto, se habían acumulado hasta las 12:10 horas de este domingo 34,8 litros por metro cuadrado, solo superado por el aeropuerto de Menorca, con 40 litros.

A continuación figuran los 32,4 litros/metro cuadrado de la Vega de San Mateo, y los 29,4 en Llano de los Loros-La Laguna.

También figuran en la lista de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las diez mayores precipitaciones acumuladas Puntagorda (26,4 litros/m2), Tejeda (24,1 litros/m2), aeropuerto Tenerife Norte (23,5 litros/m2) y el Roque de los Muchachos (22,6 litros/m2).

Registros del viento

En cuanto al viento, en las estadísticas nacionales de la Aemet destacan las rachas registradas en las estaciones de Canarias.

En el Alto de Igualero-Vallehermoso, el viento ha alcanzado los 98 kilómetros por hora, en el aeropuerto de Tenerife Norte, 95, en Las Cañadas del Teide, 93, en Arure, 85, en Pájara y el aeropuerto de La Palma, 84, en Haría, 82, en el Llano de los Loros-La Laguna, 79, y en El Pinar-La Dehesa, 77.

Temperaturas máximas

Canarias copa también el listado de temperaturas máximas este domingo, con los 22,8 grados centígrados en el aeropuerto Tenerife Sur como máxima nacional.

A continuación figuran Maspalomas (22,6), aeropuerto de La Palma (21,8), Fuencaliente, Maspalomas-Centro Insular de Turismo y Güímar (21,4), Mogán-Puerto (21,3), El Matorral-San Bartolomé de Tirajana y Tuineje-Gran Tarajal (20,2), y Santa Cruz de Tenerife (20).

Temperaturas que contrastan con los -13,8 grados registrados en Pradollano-Parque Nacional de Sierra Nevada, mínima en España.

