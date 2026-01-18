‘Glimpse’ llena de destellos fugaces el Espacio El Tanque

El interior del Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, se transforma estos días en un universo en constante movimiento, color y sonidos que se entrelazan para revelar destellos fugaces de la realidad. Así es Glimpse, la nueva instalación site-specific que corre a cargo del artista brasileño Pedro Torres. Esta propuesta abrió sus puertas este sábado en el antiguo depósito de petróleos de la capital tinerfeña, donde se podrá visitar hasta el próximo 5 de abril, con entrada libre.

La comisaria de esta instalación, Diana Padrón, explica que el concepto glimpse remite a una mirada momentánea, a algo que se ve de forma breve e incompleta. «La falta de claridad caracteriza nuestro nebuloso presente. El único pronóstico con el que ha comenzado 2026 es el de lo incierto: somos completamente incapaces de imaginar a dónde se encamina el mundo», expresa Padrón.

En opinión de la comisaria, las lecturas apocalípticas y los escenarios distópicos «parecen multiplicarse mientras la información –como nuestra inquieta atención– se mueve a velocidades vertiginosas». «Todo pasa, todo se olvida y nada parece dejar huella. Pero, tal vez, un breve destello consiga mantener abierta alguna clase de promesa», añade.

El artista Pedro Torres, que reside actualmente en Barcelona, ha adaptado su lenguaje artístico a las singulares características de este espacio cultural de la capital tinerfeña. De este modo, invita ahora a los visitantes a sumergirse en una experiencia inmersiva que fusiona tecnología, arte y percepción. En la mañana de ayer, la inauguración de esta instalación contó con la presencia de la comisaria Diana Padrón, quien ofreció todo un recorrido curatorial con el que trató de potenciar la interacción entre el público y la obra de Torres.

Nacido en Glória de Dourados en 1982, el artista Pedro Torres es conocido por sus investigaciones sobre la luz, el tiempo y la percepción. En concreto, para este Glimpse, ha creado toda una instalación que combina el vídeo digital en bucle, la niebla artificial, los metacrilatos espejados y dicroicos, las telas, los motores, el sonido y los focos de luz, generando un entorno que se encuentra en constante transformación. Esta obra recién inaugurada en Santa Cruz de Tenerife invita al público a habitar un espacio donde cada instante se percibe como un breve destello, un glimpse de realidad que apenas se revela.

La comisaria Diana Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) es, por su parte, investigadora, docente y curadora. Profesora en la Universitat de Barcelona y miembro del equipo del programa Sant Andreu Contemporani – ICUB / Ajuntament de Barcelona. Ha formado parte de diversos grupos de investigación i+D (Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid) y ha sido profesora invitada en la Università di Padova, Université de Lille y Goldsmiths College – University of London. Ha sido coordinadora de la plataforma On Mediation.