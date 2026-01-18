Un día en el Parque Científico de Tenerife: el hogar de la tecnología

El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) es la gran apuesta del Cabildo de la Isla para llenar un hueco como referente mundial en el sector de la tecnología y la innovación. El enclave de Cuevas Blancas, al Suroeste de Santa Cruz, uno de los seis de la entidad pública insular, operativo desde el pasado verano, reúne a algo más de una decena de las sesenta empresas -con lista de espera- que acoge la entidad pública. En el marco de un doble objetivo: avanzar en el camino tan manido como no encontrado de la diversificación económica más allá del turismo de sol y playa y apoyar a un tejido productivo de calidad. Un recorrido por sus 3.000 metros cuadrados permite comprobar cómo son los entresijos del hogar de la tecnología.

Una moderna construcción se levanta en el núcleo urbano de Cuevas Blancas, casi un barrio de otro como Santa María de Mar. Está ahí desde 2017 cuando se construyó pero sin uso hasta mayo de 2025 «por falta de voluntad política» sentencia Juan José Martínez, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife. Acompaña y ejerce de cicerone durante la visita, al igual que Olga Martín , la gerente del parque. Se afanan en explicar qué y cómo se hace aquí. El afán divulgativo y no técnico lleva a descubrir, sobre todo, el quién.

Martínez y Martín explican antes de iniciar el periplo por las empresas del PCTT el objetivo: «Facilitar y prestar espacios de calidad para el desarrollo de iniciativas tecnológicas vinculadas con la innovación y el I+D+I en Tenerife». También proporciona formación específica, organiza eventos vinculados con sectores concretos, apoya el desarrollo de emprendedores o financia start up (empresas emergentes de reciente creación) vinculadas con el parque. Valores añadidos para instalarse en Tenerife.

Enclaves del PCTT

El Parque Científico y Tecnológico tiene seis enclaves. Ubicados, además de en Cuevas Blancas, el buque insignia, en Barranco Grande (digital), la Torre de Química de la ULL, Las Mantecas (espacial), la Dársena Pesquera y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Martínez sentencia: «En los algo más de dos años de este mandato hemos más que duplicado el número de empresas al pasar de 26 a 63». Es tanto el éxito y la demanda que, apunta Olga Martín, «los espacios comunes previstos para cafetería, gimnasio, guardería y sala multiusos, los reconvertimos para las empresas porque son la prioridad». Incluso se buscan otros en tanto en cuanto llega la primera piedra de los 26.000 metros cuadrados de la parcela anexa por donde debe crecer el parque.

Unos 200 trabajadores, cifra al alza desde junio, realizan cada día su labor en el edificio

En este marco hay dos tipos de empresas asentadas. Por un lado, las de fuera que identifican las ventajas de Tenerife. Por otro, startups de la Isla que surgen a partir de iniciativas de emprendedores locales, crecen, triunfan, se desarrollan y necesitan espacios. De ambos perfiles se ponen ejemplos en la visita. Y en sectores como el digital, espacio, nanotecnología, energías renovables y economía circular. Olga Martín destaca el éxito den repatriar talento tinerfeño que se había ido fuera en busca de oportunidades.

El periplo comienza en Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales, dedicada a la consultoría digital, el diseño y el desarrollo tecnológico de proyectos. Un ejemplo de éxito y crecimiento. Con más de diez años en este ámbito y se trasladó recientemente al parque desde La Laguna. Su equipo está formado por entre una docena de personas. Reciben a la embajada, la directora de Marketing, Tatiana Ojeda, y a la gestora de Innovación, Angélica Darias. La empresa ofrece servicios de asesoramiento, subvenciones y creatividad para ayudar a las empresas. «Estamos muy contentos de estar aquí», afirma Tatiana Ojeda porque «el parque nos ofrece un entorno ideal para crecer y desarrollar nuestros servicios».

El consejero y gerente del PCTT (i). / Arturo Jiménez

La siguiente etapa es en Eave, una empresa especializada en fotovoltaica y puntos de recarga que nació en 2021 y se ha expandido a nivel nacional. De Tenerife al mundo. Su directora técnica, Cintia Alonso, explica que tienen 150 trabajadores, 25 de los cuales están en Tenerife. Gestiona más de 3.000 Moves (subvenciones) de puntos de recarga) y 500 de fotovoltaica al año. «Estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento», afirma Cintia Alonso. «Nuestro objetivo es seguir expandiéndonos y contribuir al desarrollo sostenible de Tenerife y de Canarias» remata. Eave recibió el Premio Princesa de Girona a la startup del año en 2021 como ejemplo de éxito vinculado con renovables y economía circular.

Son 11 las empresas que han logrado su espacio en un lugar codiciado por los emprendedores

Ahora del mundo a Tenerife. Orbidi es una empresa de marketing digital basada en inteligencia artificial, con unos 75 trabajadores canarios. En plena expansión, busca más espacio para seguir creciendo. La directora de Customer Success (éxito del cliente) Claudia Campos, y la vicepresidenta de operaciones, Diana Escobar, ambas colombianas, explican que Orbidi se dedica a hacer marketing digital a pequeñas y medianas empresas. «Estamos muy contentos de estar aquí», afirma Claudia Campos que llegó con la mudanza desde Barcelona. Concluye: «El parque nos ofrece un entorno ideal para crecer y desarrollar nuestros servicios». Esto es un orgullo para nosotros». Diana Escobar subraya que «queremos seguir creciendo y contribuir al desarrollo sostenible de la región». La empresa ha recibido un reconocimiento de LinkedIn como una de las startups más innovadoras de España, y es la primera en Canarias en tenerlo.

Cristina del Puerto Qunteiro es directora de Recursos Humanos, Head of People en inglés, de Orbidi. Ejemplo de talento retornado tras nacer en Las Palmas de Gran Canaria, formarse en Salamanca y Madrid, y trabajar en Londres y en la capital de España. Tras un tiempo dedicada al sector de la restauración volvió a Canarias con un proyecto personal para «trabajar en lo mío», el marketing digital. Considera el parque «un marco ideal» para desarrollar la conexión entre empresas y valora «la calidad de vida». Destaca la progresión que ha llevado de los 14 trabajadores de noviembre de 2024 a los 75 actuales. Se muestra «ilusionada» con los proyectos inminentes.

Oficina de Orbidi, que en solo unos meses en la sede ya tiene 75 trabajadores. / Arturo Jiménez

Puerta con puerta están Alisios Dron y Cloud Canary Service, más ejemplos de éxito y crecimiento.

Alisios Dron está dedicada a la formación de pilotos de drones, asesoría y gestoría para particulares, operadoras de empresas y productoras. Lleva seis meses en el parque y trabaja con instituciones públicas, policías y ayuntamientos para ofrecer formación y asesoramiento en el uso de drones. «Estamos muy contentos de estar aquí», afirma Antonio Bolaños, fundador de la empresa junto al gallego Heriberto Méndez. «El parque nos ofrece un entorno ideal para crecer y desarrollar nuestros servicios» señalan.

La sede de Cuevas Blancas el Parque Científico y Tecnológico se levanta en una superficie de 3.000 metros cuadrados y en cinco plantas

En Cloud Canary Service , una empresa informática que realiza el mantenimiento de equipos de educación, sanidad y empresas privadas, los técnicos Tedote Conde y Bruno Cáceres explican a un grupo de estudiantes de Informática del CIFP César Manrique de Ofra como Pedro Cabrera –atento y «satisfecho» de lo que aprende esta mañana– los entresijos de la reparación de ordenadores. La empresa, que lleva tres años en el mercado, trabaja con clientes como el banco Santander, Correos o la Policía. También ofrece formación y prácticas a jóvenes estudiantes de informática como estos y ya ha contratado a algunos. «La formación es clave para acceder al trabajo», afirma Conde para rematar: «Aquí hemos encontrado un entorno que nos permite crecer y desarrollar habilidades».

La senda de la I+D+i concluye en Apeiron, una empresa de consultoría europea que eligió Tenerife para expandir su presencia global. Abarca sectores como actividades inmobiliarias, promoción, construcción y servicios a empresas. El Enclave de Barranco Grande es la ubicación de su primera oficina hub (nodo) en el mundo. Con sede en Madrid, la compañía se dedica a mejorar la ciberseguridad, migrar a la nube e implementar inteligencia artificial para clientes en todo el mundo. La holandesa Amy Van Maasdam es Delivery Manager (gerente de entrega) de Apeiron. Un rol clave que coordina equipos, planifica y ejecuta proyectos. Explica que la decisión de establecerse en Tenerife se debe a la combinación de la excelente ubicación geográfica de la Isla y las ventajas que ofrece el parque tecnológico. Van Maasdam está «muy contenta» de vivir y trabajar en Tenerife desde hace cuatro meses.

La oficina de Apeiron cuenta con un equipo de diez personas y la empresa planea seguir creciendo y contratando a gente local. «Estamos muy a gusto aquí», sentencia Amy Van Maasdam.

Una opinión repetida por quienes se esfuerzan en mejorar sus empresas, y por ende la Isla, en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, hogar de la tecnología.