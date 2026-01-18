Anaé: «En este carnaval me siento como un pez en el agua»

Su voz anuncia una fiesta que está a la vuelta de la esquina, una explosión de felicidad que calienta motores con los preparativos de los primeros concursos. Anaé (Candelaria, 1985) ha sido la artista elegida para visibilizar la alegría de una Isla a través de las estrofas de Nuestra Fiesta, algo más que una canción del Carnaval de Santa Cruz que sonó con fuerza el pasado viernes en los alrededores de la plaza de España de la capital tinerfeña: «Levantarte y ver cómo mucha gente ha compartido y ha etiquetado lo que allí ocurrió me provoca una sensación de júbilo difícil de explicar», afirma una cantante y compositora que exprime al cien por cien cada momento de Al otro lado del Atlántico, una primicia discográfica que sigue generando primicias.

La impresión es que ‘Nuestra fiesta’ ha gustado.

Esto es un sueño hecho realidad... No hay nada que me guste más que cantarle a mi gente; nunca es fácil ser profeta en tu tierra. Siento que el Carnaval es mi casa, el hogar al que regreso para pasármelo lo mejor posible. Aquí siempre encuentro mucho amor y apoyo de los míos. Lo del viernes fue increíble, el inicio de Nuestra fiesta, como bien apunta esta canción.

¿No esperaba esa reacción?

Una siempre sueña cosas buenas, pero estoy muy sorprendida con lo que ha pasado y, sobre todo, por la confianza que me han dado para que ahora esté disfrutando de este lujo.

Teniendo en cuenta la velocidad con la que se mueven las redes sociales, lo normal es que la canción empiece a correr como un reguero de pólvora, ¿no?

No sé si llegará a todo el mundo, pero a mí el móvil me va a explotar [ja, ja, ja...]. Es tan bonito ver cómo un montón de desconocidos comparten ese momento... Me siento afortunada y, a su vez, agradecida por estar en esta situación. Es complicado descifrar el cariño que siento al compartir una canción que es para todos; que está creada con el propósito de que sea un elemento más de Nuestra fiesta.

¿Era complicado que en un carnaval dedicado a los ritmos latinos no acabara apareciendo Anaé por algún lado?

Ja,ja, ja... Cuando vi el tema elegido para el carnaval dije: ¡Este año es el mío! Estar en los carnavales siempre es un motivo de orgullo y me hace feliz, pero es verdad lo que dice. Si no estoy este año, no voy a estar nunca [ríe]. Es broma, cualquier canción que he cantado para estas fiestas me ha dado muchas alegrías. Venir es la excusa para pasármelo bien.

"Pensar que puedo formar parte de las fiestas desde dentro es algo muy bonito; un recuerdo maravilloso que se va a quedar conmigo para siempre"

¿Extraña no se va a sentir?

No, para nada... En este carnaval me siento como un pez en el agua. Los ritmos latinos es un tema que me encanta. Pensar que puedo formar parte de las fiestas desde dentro es algo muy bonito; un recuerdo maravilloso que se va a quedar conmigo para siempre.

¿Qué tiene de distinto este tema con respecto a otros que también tuvieron un recorrido muy carnavalero?

Está Mascarita, Pinta tu cara o las versiones Santa Cruz en Carnaval y Ay Santa Cruz... No sé si acabará siendo una especie de himno de las fiestas, porque eso es algo que tiene que decidir el pueblo, pero qué quiere que le diga: me haría mucha ilusión que la canción acompañara a las fotografías, reels, vídeos que van a circular de un lado a otro durante las fiestas. Si estoy con ellos cuando etiquetan sus fotos o acompañándolos en casa mientras se preparan para salir a la calle me van a dar una alegría. Son ellos quienes deciden si esto se acaba convirtiendo en un himno o no... Lo que sí sé es que cuando se grabó el videoclip [hace tan solo una semana] percibí la unión de la gente del carnaval en torno a Nuestra fiesta.

"La canción de un carnaval debe ser sencilla, muy sencilla, pegadiza y con un estribillo fácil de cantar. Tiene que hacer referencia, por supuesto, a distintos aspectos de la fiesta y a las cosas buenas que nos vamos a encontrar en cuanto nos pongamos el disfraz"

Pegadiza es...

...mi fórmula es muy clara [pausa]. La canción de un carnaval debe ser sencilla, muy sencilla, pegadiza y con un estribillo fácil de cantar. Tiene que hacer referencia, por supuesto, a distintos aspectos de la fiesta y a las cosas buenas que nos vamos a encontrar en cuanto nos pongamos el disfraz. En este caso habla de la tierra, de mi pueblo, del significado que tiene Nuestra fiesta; transmite un sentimiento de pertenencia al carnaval.

Y en la sala de máquinas hay un buen productor.

Las canciones de carnaval las suelo trabajar con este productor [Eliot el Mago D’oz] que, por cierto, está detrás de muchos de los temas de Olga Tañón. La canción está compuesta y creada en Canarias [tuvo como colaborador a su amigo Árgel Campos], pero el trabajo final se hizo en Puerto Rico porque coincidió que estaba planificando mi próxima propuesta discográfica... Mejor que antes ya está a la venta y pronto vendrán más.

¿Entonces no ha tenido que pagar nada en la aduana para que «vuelva» a casa?

Ni un céntimo [sonríe]. Nuestra fiesta nació enCanarias y se culminó en Puerto Rico, pero el tema es cien por cien chicharrero. Dos amantes del carnaval [Anaé y Árgel Campos] le dimos forma a un tema en el que pusimos muchas ilusiones.