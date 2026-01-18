Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet sentencia: todas las islas en aviso amarillo por oleaje y fuertes vientos que podrán superar los 100 km/h en Tenerife

El archipiélago está en alerta por estos fenómenos meteorológicos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en todas las islas por fuertes vientos y fenómenos costeros adversos.

En general, se esperan rachas máximas de 70-80 km/h en todas las islas. Sin embargo, Tenerife será la más afectada por los vientos, con rachas que podrán superar los 90 km/h en las cumbres y, de forma puntual, hasta los 100 km/h.

Y si el viento será intenso, el oleaje no se queda atrás, con mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros.

Alertas

Precisamente, esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias declare la alerta por oleaje en todo el archipiélago, así como la alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto desde este domingo.

Previsión en Tenerife

En el caso concreto de Tenerife, la Aemet prevé una jornada de cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean en forma de chubasco localmente fuerte, siendo persistentes en medianías. En el resto, predominarán los intervalos nubosos, cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.

Vista panorámica del Teide. | | ED/LOT

Vista panorámica del Teide. / E. D.

Viento moderado del noroeste, que irá rolando a norte progresivamente, siendo fuerte en zonas expuestas de la Cordillera Dorsal, extremo oeste, interior de la península de Anaga y litorales expuestos del suroeste de la isla. En el Teide, viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h; en cotas altas serán muy fuertes, sin descartar que se superen los 100 km/h. Durante la noche girará a viento del nordeste entre moderado y fuerte cuando se esperan rachas ocasionales muy fuertes en zonas expuestas del litoral sureste.

Previsión en Canarias

En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, se espera un predominio de cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con precipitaciones moderadas que podrán ser persistentes en medianías del norte de las islas de mayor relieve, especialmente en las islas centrales; siendo las precipitaciones menos probables y más ocasionales en vertientes sur.

En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil durante la mañana, abriéndose claros a partir de la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.

Viento moderado del noroeste, rolando a componente norte durante la segunda mitad del día, siendo fuerte y acompañado de rachas muy fuertes en zonas expuestas de las vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en cotas altas y en las islas más orientales durante las horas centrales.

