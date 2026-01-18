Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet mantiene a Tenerife en aviso amarillo este lunes por rachas muy fuertes de viento y oleaje

Se espera que los vientos puedan alcanzar los 70 kilómetros por hora

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá este lunes, 19 de enero, a Tenerife en aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje. De hecho, según la previsión, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en medianías y cumbres centrales.

Esta situación será ligeramente mejor a la vivida este domingo, cuando se han registrado en Izaña rachas de 131 kilómetros / hora.

Por su parte, en el mar se espera viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada del Noroeste de 4 a 5 m hasta el final del día.

Avisos en otras islas

En el resto del archipiélago, serán Gran Canaria y La Gomera las que continúen también en aviso amarillo por los mismos fenómenos meteorológicos durante toda la jornada, mientras que en el Lanzarote y Fuerteventura solo quedará activo el aviso amarillo por el mal estado de la mar, que finalizará durante la madrugada (04:00 horas).

En Gran Canaria, también se prevé que los vientos puedan alcanzar los 70 kilómetros por hora, afectando principalmente a las cumbres.

Previsión en Tenerife

En cuanto a la previsión del tiempo en Tenerife, la Aemet prevé que esté nuboso en el norte con precipitaciones débiles y durante la primera mitad del día, sin descartar persistencia en medianías. En el resto de zonas intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil.

Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos, y sin descartar heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas, extremo oeste y vertiente sureste.

Previsión general

Teniendo en cuenta la predicción general para todo el archipiélago, los fenómenos más significativos, como ya se ha comentado, serán las rachas muy fuertes del nordeste en zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria así como en las vertientes noroeste y sureste.

Diferentes personas se protegen de la lluvia en Tenerife.

Diferentes personas se protegen de la lluvia en Tenerife. / Arturo Jiménez

La Aemet también indica que en el norte de las islas de mayor relieve estará nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones en general débiles, sin descartar persistencia en las medianías de Gran Canaria y nordeste de Tenerife.

En el resto, intervalos nubosos, que tienden a nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento del nordeste fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife, y sin descartarlas en el resto de islas montañosas así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

TEMAS

