Tenerife acoge el regreso de la Copa de la Reina Iberdrola, ocho años después

Canarias volverá a ser protagonista del voleibol femenino nacional con el regreso de la Copa de S.M. la Reina Iberdrola a Tenerife. El torneo del KO celebrará su 51ª edición del 22 al 25 de enero de 2026 en el Pabellón Quico Cabrera, ocho años después de la última ocasión en la que la competición se disputó en la Isla.

La Copa reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola, que llegarán a Santa Cruz con el objetivo de suceder en el palmarés a Avarca de Menorca, vigente campeón. El formato de eliminatorias directas volverá a garantizar partidos de máxima exigencia, con cruces sin margen de error y un alto nivel competitivo concentrado en un intenso fin de semana.

La presencia grancanaria tendrá un peso destacado en esta edición, con la participación de CV Emalsa Gran Canaria y Heidelberg Volkswagen, dos de los conjuntos que mejor rendimiento han ofrecido durante la primera vuelta liguera. Ambos equipos representarán al voleibol de Gran Canaria en un torneo que reúne a la élite nacional y que supone un escaparate de primer nivel para el deporte femenino en las Islas.

Junto a ellos, completan el cartel otros habituales de las fases finales como OCISA Haro Rioja Vóley y Fundación Cajasol Andalucía, además de Arenal Emevé, CV Melilla y DSV CV Sant Cugat, configurando un cuadro equilibrado y de gran competitividad.

Aunque no habrá representación tinerfeña en la pista, la cita despierta un notable interés en todo el Archipiélago. Canarias ha sido históricamente una de las comunidades más vinculadas al voleibol femenino, y el regreso de la Copa de la Reina refuerza ese vínculo con una afición que siempre ha respondido en las grandes ocasiones.

El Pabellón Quico Cabrera, que rinde homenaje a una figura clave del histórico Club Voleibol Tenerife, ya ha acogido competiciones como la Copa Princesa o la Fase Final de la Superliga Femenina 2, y se prepara ahora para recibir a la élite nacional. El evento consolida la capacidad organizativa de las Islas para albergar grandes competiciones deportivas.

La Copa está organizada por la Real Federación Española de Voleibol, con el respaldo de Iberdrola, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la colaboración de la Federación Canaria de Voleibol.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web oficial de la Real Federación Española de Voleibol.