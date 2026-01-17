Los 'semáforos inteligentes' causan retenciones en los accesos a la TF-5

La prueba piloto llevada a cabo durante los tres primeros días de la semana en la TF-5 demostró la relativa eficacia de los denominados semáforos inteligentes frente al recurrente colapso de tráfico en la vía, pero también originó retenciones en las carreteras de acceso. Los técnicos de la Dirección General de Tráfico (DGT) llevaron a cabo de lunes a miércoles el primer trabajo de campo en los enlaces de Guamasa y el entorno del Padre Anchieta, dos de los puntos con mayor tráfico de la autopista del Norte con un volumen medio de 100.000 vehículos diarios.

Controles

La DGT realizó el lunes un control aleatorio, el martes el punto de trabajo fue la rotonda del Padre Anchieta y el último día, Guamasa se convirtió en objeto del estudio. Los usuarios habituales de la TF-5 solo experimentaron un alivio temporal en la congestión diaria en este último caso, según sus propios testimonios. Cabe resaltar que no se publicitó previamente el estudio técnico de la Jefatura de Tráfico para garantizar el valor de una fotografía lo más parecida a la realidad.

Efectividad desigual

La implantación de un control semafórico demostró su efectividad en los primeros momentos de la mañana, cuando aún el número de vehículos que pretendían incorporarse a la autopista no era muy elevado, pero se llegó a un punto en que la demanda superó la capacidad de servicio del sistema. En ese momento, dejó de ser efectivo al colapsar las vías secundarias sin compensar la fluidez de la TF-5.

Atenuar, pero no solucionar

Esto demostraría, sin entrar en los detalles técnicos, que el método ayuda a atenuar la congestión provocada por las incorporaciones al inicio de las franjas de máxima demanda, pero nunca podría ser una herramienta en constante funcionamiento, según lo comprobado esta semana.

Un usuario ironiza en las redes: «¿Semáforos inteligentes?; pues que gobiernen los semáforos»

Descontento

La amplia mayoría de los conductores que transitaron las carreteras secundarias de lunes a miércoles en esas horas punta no hicieron una lectura positiva de la prueba. A través de las redes sociales los usuarios transmitieron, por ejemplo, que los cinco minutos que se emplean en el trayecto para acceder a la autopista se multiplicaron significativamente por este ensayo general, que trasladó las retenciones a las vías aledañas.

Ejemplos en redes

Algunos ejemplos entre los más de un centenar de comentarios de los ciudadanos sobre estas pruebas son concluyentes: «¿Semáforos inteligentes?; pues que gobiernen los semáforos» porque «serán inteligentes, pero a los que se les ocurrió la idea, no» o «hora y media de Guamasa al Padre Anchieta y dicen desde el Cabildo que salió bien. Ellos estarán contentos porque viven todos en Santa Cruz». También hubo quien planteó que «lo que veo es un negocio para algún amigo» y sentencias contundentes del estilo «este es un show de Truman... pero a lo bestia».

Una medida más

El Cabildo de Tenerife remite a la DGT para conocer las conclusiones de esta prueba piloto. De todas formas, la presidenta insular, Rosa Dávila, subrayó hace unos días que «esta es solo una de las más de cien medidas que impulsamos para mejorar la movilidad en Tenerife con un objetivo claro: descongestionar nuestras carreteras». Recordó que la Isla tiene un altísimo nivel de motorización, ya que está entre las diez regiones del mundo con más vehículos por habitante, y eso exige un cambio cultural y de mentalidad.

Objetivos

El objetivo de los semáforos inteligentes es reducir las retenciones, aumentar la fluidez y mejorar la seguridad en una de las vías más transitadas de la Isla. Por determinados tramos de la TF-5 circulan más de 100.000 vehículos cada día.

Tecnología exitosa

La tecnología Ramp Metering ya se aplica con éxito en Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia o Países Bajos. En España se implantó, también con buenos resultados, en Barcelona y en accesos a la A-6 y la M-30 en la Comunidad de Madrid.

Fases y presupuesto

Siempre que la DGT lo autorice, la primera fase de implantación de este tipo de semáforos abarcaría hasta Tacoronte. En las cuentas de la Corporación insular se contemplan hasta cuatro millones de euros este año para ello. Podrían estar operativos este mismo año.

Competencias

Cabe recordar que la competencia en las vías regionales, caso de la TF-5, corresponde al Gobierno de Canarias mientras que al Cabildo se le reserva solo el mantenimiento y la conservación.

El experto

Oliver Castilla Jiménez es ingeniero. En abril de 2025 publicó un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en la Universidad de La Laguna (ULL) titulado Tenerife: Isla de Movilidad Sostenible, cuyo contenido exponía, entre otras medidas, instalar semáforos inteligentes en las incorporaciones a las dos autopistas de Tenerife para atenuar la congestión del tráfico en horas de máxima demanda. El Cabildo de Tenerife anunció pocos días después de la difusión pública del estudio que se reuniría con la DGT para solicitar la implementación de un sistema semafórico, cuyas primeras pruebas en campo se realizaron esta semana. Oliver aclara de entrada que «hay que recalcar que esto que han hecho no es mi trabajo».

Un semáforo 'normal'

Castilla está en sintonía con la visión de usuarios que apuntan a que la regulación del tráfico en Guamasa y el Padre Anchieta «distó mucho de la un semáforo inteligente». La impresión era la de uno convencional, que pasa de verde a rojo con tránsito por el ámbar en un determinado tiempo, para luego volver a rojo algunos segundos y continuar el bucle. Apunta que en la prueba de la DGT «el semáforo parecía responder a ciertos temporizadores y oscilaba entre verde y rojo pasando por el ámbar en función de un tiempo determinado».

Los sensores, la clave

Eso supone que no se había colocado ningún sensor y ahí está la clave. Oliver lo explica: «Un semáforo con temporizador determina una incorporación de vehículos a la vía completamente aleatoria, aunque sea controlada». Recuerda que «cuando intentas regularizar algo que de por sí es aleatorio, el sistema mejora sus indicadores». Un semáforo inteligente, subraya, «no hace eso, porque entonces sería uno normal y corriente». Por contra, añade, «estudia los patrones de la congestión y las consecuencias que tiene esta».

Inteligencia Artificial

Ahonda el experto en que «compruebo que si pongo tres segundos en rojo, voy a colapsar la vía; entonces, cambio a uno y medio». Así piensa la Inteligencia Artificial que optimiza sus tiempos y los adapta para mayor eficiencia. Usa para ello algoritmos de aprendizaje automático, «que así se llaman», apunta Castilla, «un campo que compone la propia IA».