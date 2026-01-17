Reparan la avería que obligó al cierre de la costa en Tabaiba

El Ayuntamiento de El Rosario ha informado de la reparación de la avería provocada por la caída de una roca de grandes dimensiones en un tramo de la red de saneamiento y que provocó el cierre de la costa en Tabaiba, que sigue vigente pendiente del resultado de los análisis que se realizarán el próximo lunes.

En un comunicado, la corporación local detalla que operarios municipales de las áreas de Servicios Hidráulicos y de Parque Móvil consiguieron conectar en la noche de este viernes el saneamiento de la ladera este de Tabaiba Baja, tras el desprendimiento acaecido en la madrugada del pasado miércoles.

Una vez retirado el baipás ideado como solución de emergencia se ha restituido el tramo de tubería afectado, de unos cinco metros de longitud.

Para permitir estos trabajos fue necesario, a su vez, el desplazamiento varios metros de la gran roca caída, algo que no se consiguió hasta el mediodía de este viernes.

Análisis del agua

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha ordenado la realización del análisis del agua de las zonas de baño, que se llevará a cabo este lunes, para garantizar la calidad del agua del frente litoral de Tabaiba y levantar, al menos de forma parcial, la prohibición al baño.

Hasta nuevo aviso se mantiene la restricción de acceso a la zona de riesgo y del tránsito peatonal por el sendero Radazul-Tabaiba, todo ello con el objetivo de no comprometer los trabajos que continuarán desarrollándose en el lugar ni la seguridad de las personas.

"Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía y se recuerda la importancia de respetar las restricciones establecidas mientras continúan los trabajos y se garantiza la seguridad en la zona", concluye la nota.