El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable

El municipio de Arona cuenta con un establecimiento con más de 25 años de historia, un lugar perfecto para quienes buscan disfrutar de la auténtica gastronomía canaria, sobre todo de las carnes a la brasa. En el Valle San Lorenzo, se encuentra el Mesón Era Las Mozas, un restaurante perfecto para quienes buscan disfrutar de una cocina con una relación calidad-precio inigualable.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado es compartir la experiencia con todos sus seguidores para todos los vecinos y visitantes de la isla.

La carne a la brasa es su especialidad

Los comensales puedes disfrutar de diferentes entrantes como croquetas caseras, setas al ajillo o ropa vieja, propuestas culinarias caseras que convierten a este guachinche en un lugar que te permite viajar en el tiempo y recordar los sabores y platos tradicionales de las islas.

Sin embargo, la auténtica joya gastronómica del restaurante son las carnes a la brasa, preparadas por Pedro y María, los fundadores del local. Costillas XXL, chuletas o pollo asado son algunas de sus propuestas más populares, siempre acompañadas del vino de la casa u otras preferencias que los comensales pueden encontrar en su carta.

Un dulce como toque final

Para completar la experiencia gastronómica, nada mejor que optar por alguno de sus postres aceros. El polvito uruguayo o el cremoso de maracuyá son el broche final perfecto para una comida que conquista a su clientela por su sabor y ambiente acogedor.

Además de su comida, el restaurante cuenta con un amplio espacio, incluyendo una terraza cubierta y parking propio para facilitar la comodidad de sus clientes. Un lugar perfecto para disfrutar de las cocina canaria en la isla de Tenerife.

Horario y ubicación

El Mesón Era Las Mozas se encuentra en Calle la Cabezada, 26, bajo en el Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife). Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de todos los clientes que lo han visitado.

El establecimiento abre de viernes a mates de 13:00 a 22:00 horas. Los miércoles y jueves el guachinche permanece cerrado por descanso del personal.