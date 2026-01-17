La población de Tenerife se dispara en el siglo XXI: un cuarto de millón de habitantes más

La población de Tenerife crece y lo hace de una forma muy notable. Esa afirmación se podría realizar sin necesidad de tablas de Excel ni de una mirada social privilegiada. Basta con observar los atascos, la falta de aparcamiento, el problema de la vivienda, las esperas para la atención sanitaria, las playas repletas a poco que haga calor, los senderos de Anaga con más gente que nunca, la situación de los centros urbanos de Santa Cruz y La Laguna… para percibir que algo ocurre en el plano demográfico. Datos como los publicados en las últimas fechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) vienen a confirmar la dimensión del fenómeno: 252.380 habitantes más en los primeros 25 años del siglo XXI y un 35,58% de aumento en términos porcentuales.

El INE pone sobre la mesa cada año las cifras oficiales de población de los municipios españoles con la revisión del padrón. Son números a fecha de 1 de enero del año anterior al de la emisión de los datos y que permiten unas comparativas que arrojan luz sobre las dinámicas poblacionales. En esta ocasión se observa que Tenerife contaba con 961.745 habitantes el 1 de enero de 2025, lo que supone 6.682 más que los 955.063 que tenía en la misma fecha de 2024, esto es, un 0,7% de subida. Ahora bien, las cifras resultan más relevantes cuando se amplía el campo de análisis al 1 de enero de 2000. Aparece ahí el cuarto de millón de crecimiento.

252.380

La síntesis es: 709.365 en 2000 y 961.745 en 2025, 252.380 de aumento, 35,58%. Dicho de forma incluso más gráfica, en 25 años el crecimiento fue de una tercera parte. Otro enfoque ilustrativo es que Tenerife incrementó su población tanto como si hubiese surgido un municipio ampliamente mayor que Santa Cruz, que cuenta en la actualidad con 211.957 vecinos. Hay al menos tres claves adicionales de interés, como son que el Sur se dispara, el Norte sube de forma más timorata o decrece, y el Área Metropolitana no presenta aumentos en Santa Cruz, sino en los alrededores.

Los profesores del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) José León García y Alejandro Armas confirman que el crecimiento es notable y añaden el dato fundamental de que el incremento global es mayor. Y es que la población flotante que supone el turismo (por encima de los 18 millones en Canarias en 2025) también está ahí. «Cierto es que vienen por tiempos limitados, pero son personas que contribuyen a la saturación de cierto tipo de servicios o de infraestructuras que usamos quienes a diario habitamos aquí», apunta Armas.

Crecimientos en el Sur

El turismo lleva a crecimientos muy elevados en el Sur. Se sitúa a la cabeza Adeje, con un aumento del 257% y 36.014 personas más, seguido de San Miguel (227% y 16.645) y Granadilla (189% y 38.429). Eso sí, en términos absolutos la subida de Arona es mayor (49.377 vecinos), si bien, al contar con más población previa que los otros municipios mencionados, el ascenso relativo fue menor (128%). «Las primeras zonas turísticas estuvieron en el Norte, en lugares como el Puerto de la Cruz y Bajamar, y después se produjo el crecimiento de esta actividad en el Sur», contextualiza García sobre la génesis del desarrollo turístico, al que sitúa en el eje de las variaciones poblacionales experimentadas. Añade que hay visitantes que llegan a la Isla y se acaban convirtiendo en residentes, pero, sobre todo, el elemento determinante se encuentra en que los núcleos más turísticos suponen un polo de atracción para quienes buscan trabajo y oportunidades, a menudo inmigrantes.

En la otra orilla se sitúa el Norte, donde se registran los mayores decrecimientos. Garachico (-10% y -552 habitantes), Buenavista (-8% y -455), El Tanque (-7% y -213) y Los Silos (-5% y -293) encabezan los descensos en el periodo analizado. Sin embargo, el alcalde garachiquense, José Heriberto González, sostiene que las cifras del INE para su municipio no son reales. «Garachico no tenía realmente esa población, de ninguna de las maneras», dice sobre el dato de partida de 5.492 vecinos en 2000. «Era un censo que venía inflado desde hacía ya años, desde las últimas décadas del siglo XX, con personas censadas que vivían en otros países, como Venezuela, Cuba… Se hizo una revisión y regularización censal y nos quedamos con la población real», afirma. «Es más, en estos últimos años vamos teniendo pequeños aumentos reales y la población está estabilizada con un ligero crecimiento», agrega.

Santa Cruz

Precisamente la consecuencia de un desfase es lo que lleva a que Santa Cruz no solo no aumente población, sino que baje un 1,48%. Se trata del conocido como ‘padrón fantasma’, que infló artificialmente los datos chicharreros durante años. Bien es cierto que influyen también otros factores para que la capital no crezca. «El crecimiento de Santa Cruz es limitado por la ubicación en su entorno del Parque Rural de Anaga», precisa José León García, que observa una derivada en las subidas que sí se producen en La Laguna (27% y 34.565 personas) y Candelaria (118% y 15.279). Es decir, ante las limitaciones de Santa Cruz hay quienes optan por esas áreas cercanas. Alejandro Armas detalla que la ‘alimentación’ poblacional del Área Metropolitana fue previa a los fenómenos actuales. «Hubo una dinámica muy intensa sobre todo por los procesos de emigración de las zonas más rurales de Canarias hacia las capitales», plantea, y completa que ahora el crecimiento en estos puntos es «mucho menos dinámico» en relación al de las zonas turísticas.

En Adeje, según su alcalde, no llevan mal la situación. «Debemos distinguir que somos los que más hemos crecido porcentualmente, pero no de manera absoluta. Somos un municipio de oportunidades y eso ha generado un efecto llamada. En cualquier caso, podemos decir que lo positivo es que el crecimiento poblacional ha ido acompañado de un crecimiento económico, que ha posibilitado un desarrollo en términos de mejora y de avance y progreso del municipio en cuestión de empleabilidad y oportunidades para las personas», indica José Miguel Rodríguez Fraga. «A la gente le gusta vivir en Adeje; lo sabemos porque nos lo dicen», apostilla. El veterano político socialista remarca que no han sufrido «un ‘boom’ repentino que en pocos años haya multiplicado de manera excesiva la población; ha sido un efecto progresivo». En su opinión, hay carencias en materia sanitaria, pero dice que en espacios públicos, ocio, infraestructuras deportivas, sociales o culturales han «evolucionado» y dado respuesta a las necesidades.

Casuística diversa

Por lo demás, de las cifras oficiales de población llama la atención el reducido aumento de un punto tan señero del Norte como La Orotava (10% y 4.166 vecinos más) y que el Puerto de la Cruz también se muestre contenido en lo demográfico (24% y 6.149). El Sauzal, con elevados ingresos medios por habitante, sube un 25% y 1.902 personas. El mayor desarrollo del Norte en porcentaje lo experimenta Santa Úrsula (46% y 4.900). Después se localiza un paquete de áreas con cifras moderadas. Es el caso de Arafo, Fasnia, La Guancha, Icod, La Matanza, Los Realejos… Vilaflor, pese a que a bote pronto pudiera intuirse que está en el vagón de cola por su lejanía, se sitúa en un 18% (296 personas).

¿Y qué supone todo lo anterior en una visión global? Está ahí el reto demográfico. Hay desequilibrios que saltan a la vista, con los extremos de la Tenerife vaciada y esas zonas turísticas a las que inmigrantes de numerosas nacionalidades acuden en busca de prosperidad económica. También un aumento poblacional requiere de más servicios. El catedrático emérito de Geografía José León García tiene claro que el «crecimiento es importante» y que la Isla «está mostrando signos de saturación», así como que «no se han actualizado los servicios que se necesitan».

Sigue la tendencia

Indicadores pronostican que la tendencia no se invertirá a corto plazo. Esta misma semana, en la reunión del Patronato de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán, celebrada en la ULL, se puso de manifiesto que las proyecciones actuales apuntan al mantenimiento del crecimiento poblacional de Canarias en las próximas décadas, fundamentalmente por el efecto de las migraciones internacionales, a consecuencia de la dinámica económica y de la permanencia del atractivo residencial del Archipiélago, recogió la agencia Efe. Según datos del INE, en 2039 Canarias alcanzará los 2,5 millones de habitantes, de los que un tercio habrá nacido en otros países.