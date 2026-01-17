La comarca prepara protestas por el retraso del hospital

El portavoz de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste, Jordi Esplugas, asegura que ««la población del Sur dice basta ya. Se acabó nuestra paciencia. O el Gobierno de Canarias cumple de forma inmediata o nos obligará a radicalizar nuestra postura», en alusión a la demora en la licitación de la ampliación del complejo hospitalario de El Mojón (Arona).

Esplugas se pronuncia así tras una reunión con el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), la primera de la ronda de encuentros que el colectivo mantendrá con representantes sociales y empresariales de la comarca para «denunciar la inaceptable lentitud en los trámites para la urgente y necesaria ampliación del hospital».

Tanto el CEST como la Plataforma exigen al Gobierno de Canarias que «abandone las excusas, active de una vez el Hospital de El Mojón y ponga fin a más de tres décadas de abandono sanitario». Cabrera defiende que «no pedimos privilegios, exigimos un hospital público digno, operativo y adaptado a la población real del sur de Tenerife». Dicho esto, advierte que «no nos vamos a resignar y daremos la batalla para que las autoridades sanitarias entiendan, comprendan y resuelvan esta carencia. Cada día de retraso es una irresponsabilidad que tiene consecuencias humanas, económicas y sociales».

La cita sirvió para analizar la crítica situación sanitaria que atraviesa el sur de la Isla y, en especial, el hospital de El Mojón, «convertido desde hace años en el símbolo de las promesas al Sur incumplidas». Plataforma y CEST califican de «inaceptable y bochornoso» que 30 años después la comarca siga sin contar con un hospital público a pleno funcionamiento. Una «anomalía que no se produce en ningún otro territorio y que evidencia un trato discriminatorio hacia el sur de Tenerife por parte de las autoridades sanitarias de nuestro Archipiélago».

Desde 2011 está paralizada la edificación que debía albergar el hospital y que ahora servirá para su ampliación. «No estamos hablando de una obra más, sino de un derecho fundamental. Treinta años esperando por un hospital público es una humillación colectiva para los ciudadanos y para el tejido productivo del sur de Tenerife», afirma Javier Cabrera.

Las instalaciones hospitalarias al uso «están desbordadas», apostilla antes de denunciar que no hay espacio físico para ampliar servicios, el personal sanitario trabaja en condiciones extremas y que llegan a compartir taquillas por la saturación de las instalaciones. Dicha situación «compromete la calidad asistencial» y «supone un riesgo real para pacientes y profesionales, al operar al límite de su capacidad».

Transcurrido medio año desde la denuncia pública, el CEST y la Plataforma incidieron en «otro hecho que resulta absolutamente anómalo», en referencia a que el 60% de las camas hospitalarias con que cuenta el centro ubicado en El Mojón están ocupadas por pacientes de uso sociosanitario, debido a la ausencia de centros especializados. «Esto impide que un número elevado de camas estén disponibles para su función real, la de atender a pacientes que requieren atención hospitalaria. «Estamos usando un hospital como un centro sociosanitario porque no se han construido los recursos necesarios», enfatiza el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Cabrera.